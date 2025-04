Casal é encontrado morto em carro no DF nesta segunda-feira Caso é investigado pela Polícia Civil, vítimas foram encontradas com sinais de disparo de arma de fogo Brasília|Do R7, em Brasília 21/04/2025 - 13h31 (Atualizado em 21/04/2025 - 13h31 ) twitter

Caso é investigado pela polícia Arquivo pessoal/Reprodução - 21.04.2025

A Polícia Civil do Distrito Federal investiga a morte de um homem e de uma mulher encontrados no interior de um carro na capital do país nesta segunda-feira (21). Segundo informações da PCDF, o crime aconteceu na Ponte Alta, área rural do Gama, em frente a um mercado local, entre 7h40 e 7h50.

O caso é investigado pela 20ª Delegacia de Polícia (Gama). Em nota, eles informaram que o casal foi encontrado no interior de uma caminhonete, com sinais de ferimentos por disparo de arma de fogo. O corpo do homem foi identificado no local, contudo, até o momento, a mulher ainda não teve a identidade confirmada.

De acordo com as informações preliminares, o crime ocorreu em via pública. O local passou por perícia e os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal. A polícia tenta localizar os suspeitos.

