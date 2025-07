EXCLUSIVO: Hugo Motta critica polarização política e diz que ‘Congresso está ao lado do Brasil’ Segundo Motta, polarização tem sido muito danosa, pois impede diálogo sobre assuntos extremamente importantes Brasília|Tainá Farfan, enviada especial a Lisboa 04/07/2025 - 15h45 (Atualizado em 04/07/2025 - 15h46 ) twitter

Hugo Motta: 'Polarização política tem sido muito danosa' Reprodução/RECORD - 4.7.2025

Em entrevista exclusiva ao JR Entrevista nesta sexta-feira (4), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), fez um alerta contra a radicalização política e social no país. Para ele, a polarização já existente é “muito danosa” e tem dificultado o diálogo em torno de temas essenciais para a população.

Motta destacou que a “polarização política no país tem sido muito danosa”, pois “impede o diálogo para se tratar de assuntos extremamente importantes” e acaba desviando o foco do que realmente importa. Ele também criticou o discurso que estimula uma divisão social, como a retórica do “rico contra o pobre”, afirmando que esse caminho é “muito equivocado” e “não é o que o país precisa para o momento”.

O presidente da Câmara também demonstrou preocupação com uma possível antecipação do debate eleitoral de 2026, alimentada por discursos radicais. Ele avalia que esse movimento não é benéfico, pois afasta o foco das necessidades reais da população, como emprego, segurança, saúde e vagas em creches.

“Jogar a população contra o Congresso, um Congresso que tem sido correto, que tem ajudado ao governo, me parece não ser o mais plausível, o mais adequado para o momento”, disse.

Ao defender o papel do Parlamento, Hugo Motta foi enfático ao afirmar que o Congresso Nacional “não tem lado político específico, mas está ao lado do Brasil”.

“Estimular uma polarização social no cenário de instabilidade que hoje nós já temos que enfrentar, na minha avaliação, não me parece ser o mais correto. Não é isso que o Brasil precisa para o momento. O que nós precisamos é diálogo. O que nós precisamos é verdade. O que nós precisamos é ter a sabedoria necessária para encontrarmos as saídas que o nosso país precisa, sem jogar a população contra um poder, sem termos a condição de estressar um ambiente que já não é tão satisfatório”, reforçou.

Para o presidente da Câmara, a narrativa de luta de classes “não se sustenta” e é prejudicial, pois o país precisa de união: “O Brasil é muito mais importante do que qualquer partido, do que qualquer projeto político”.

Segundo ele, o Brasil precisa, acima de tudo, de “diálogo”, “verdade” e “sabedoria” para enfrentar os desafios atuais. Motta destacou ainda o compromisso da Casa em seguir “cumprindo seu papel de protagonismo”, apoiando medidas que sejam boas para o país e mantendo o diálogo aberto com os demais Poderes.

“Eu espero que essas narrativas possam ser revistas, porque o Congresso continuará a cumprir o seu papel de protagonismo, de apoiar aquilo que é bom para o Brasil, de ter uma agenda que seja de entregas à população e, claro, ajudando o Poder Executivo na execução de programas importantes, como temos feito até aqui”, frisou.

Trechos da entrevista com Hugo Motta serão exibidos durante a programação da RECORD, enquanto a íntegra estará na RECORD News, a partir das 23h desta sexta-feira (4).

