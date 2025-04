Ibaneis anuncia criação de centro de referência especializado em autismo no DF Orédio, que deve ser localizado na Asa Norte, será organizado em 60 dia, informou o governador Brasília|Do R7 02/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 02/04/2025 - 17h06 ) twitter

Anúncio foi feito nesta quarta Renato Alves / Agência Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha , anunciou nesta quarta-feira (1º) a criação do 1º Centro de Referência Especializado em Autismo no DF. Segundo Ibaneis, o espaço será voltado para o diagnóstico e atendimento multiprofissional para crianças, adolescentes e adultos com TEA. O prédio, que deve ser localizado na Asa Norte, será organizado em até 60 dias.

“Nosso objetivo é levar essa iniciativa a todas as regiões do DF. Deixo aqui todo o nosso apoio e cuidado a cada pessoa com autismo e suas famílias”, disse 9 governador. A expectativa é de que futuramente o centro, que atenderá crianças e adultos, seja disponibilizado em todas as regiões.

“O projeto que está sendo tratado, com o apoio do deputado Eduardo Pedrosa, é no sentido de que a gente abra pelo menos um centro de referência em cada um das regiões. O Distrito Federal sai na vanguarda do atendimento e da conscientização, porque nós precisamos muito acolher essas pessoas”, disse.

Dia da conscientização

Nesta quarta-feira (2), é celebrado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data, instituída pela ONU (Organização das Nações Unidas) em 2007, busca aumentar a compreensão sobre o TEA (Transtorno do Espectro Autista), explicar sobre os direitos das pessoas autistas, promover a inclusão social e combater os estigmas.

‌



O autismo é uma condição do neurodesenvolvimento caracterizada por dificuldades na interação social. Além disso, podem ser observados sintomas como hiperfocos, dificuldades sensoriais e rigidez cognitiva.

