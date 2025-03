ONU libera mais de R$ 600 milhões para ajuda humanitária após cortes dos EUA

Segundo relatório publicado na quinta-feira (6), a ONU (Organização das Nações Unidas) anunciou a liberação de US$ 110 milhões (aproximadamente R$ 634 milhões na cotação atual) para o CERF (Fundo Central de Resposta de Emergência). O valor destinado para a entidade, responsável pelo apoio a países que enfrentam crises humanitárias , compensa os cortes feitos pelos Estados Unidos no início do ano.



O investimento deve reforçar a assistência em regiões que vivem instabilidades, como África, América Latina e Ásia. Segundo a ONU, são necessários US$ 45 bilhões (cerca de R$ 260 bilhões) para ajudar 185 milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade afetadas por crise em todo o mundo.