Ibaneis nomeia ex-diretor-geral do Detran para cargo de secretário das Cidades Takane do Nascimento foi nomeado nesta terça-feira no Diário Oficial depois do governador do DF trocar a chefia do Detran na última semana Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/04/2025 - 08h58 (Atualizado em 01/04/2025 - 08h58 )

Takane era diretor-geral do Detran Paulo H Carvalho/Agência Brasília - arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, nomeou o ex-diretor-geral do Detran (Departamento de Trânsito) Takane Kiyotsuka do Nascimento para ser secretário executivo da Secretaria Executiva das Cidades, uma subpasta da Secretaria de Governo do DF. A medida foi publicada nesta terça-feira (1º) no Diário Oficial do DF.

Ibaneis já havia mencionado a intenção de nomear Nascimento para o cargo na semana passada, quando o exonerou do Detran. Na ocasião, Ibaneis disse que a troca era para que Takane ajudasse “na subsecretaria das Cidades”.

O novo secretário das Cidades é policial civil aposentado e estava como diretor-geral do Detran desde junho de 2023.

Troca no Detran

Nascimento foi exonerado do cargo do Detran no último dia 26. No lugar dele assumiu Marcu Antônio de Souza Bellini que atuava como subsecretário de Parcerias e Concessões da Semob (Secretaria de Transporte e Mobilidade).

