Glauber diz estar 'com coração tranquilo' em decisão por mandato no Conselho de Ética Deputado criticou relatório que pede por cassação e cobrou desfecho de caso de Chiquinho Brazão Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 02/04/2025 - 12h58 (Atualizado em 02/04/2025 - 14h02 )

Glauber Braga Mário Agra/Câmara dos Deputados

O deputado Glauber Braga (PSOL-RJ), alvo de um relatório no Conselho de Ética, que pede pela cassação de seu mandato, se disse “tranquilo” com a proposta apresentada pelo relator do caso, deputado Paulo Magalhães (PSD-BA). “Estou com coração tranquilo. Evidentemente indignado, mas coração tranquilo”, afirmou o deputado, nesta quarta-feira (2).

Apesar da posição, Glauber criticou o relatório apresentado por Magalhães e sugeriu que o deputado adotou viés político, aliado a opositores a ele na Casa.

O deputado também ironizou, sem entrar em detalhes, direcionamentos ligados a emendas parlamentares. E afirmou que as etapas de análise ligadas ao mandato dele não vão impactar ações defendidas pelo partido dentro da Câmara. “Consciência de que a gente agiu corretamente e de que a vida continua”, destacou, no fim do discurso.

Ao longo das declarações, Glauber ainda cobrou pela cassação de Chiquinho Brazão (sem partido-RJ), deputado preso e apontado como um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em março de 2018.

‌



Próximos passos

O relatório apresentado no Conselho de Ética pede pela cassação do mandato de Glauber Braga e considera que houve desvio de conduta em agressão a um movimento do MBL (Movimento Brasil Livre), em abril do ano passado.

O relatório precisa ser analisado pelos demais deputados do Conselho. Caso o colegiado concorde com a cassação, Glauber ainda pode recorrer junto à CCJ (Comissão de Constituição de Justiça). Uma eventual perda de mandato também depende da avaliação no plenário da Câmara.

‌



A proposta foi adiada no Conselho de Ética, por pedido para mais tempo de análise do caso. O projeto pode entrar na pauta na próxima semana.

