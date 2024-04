Ibaneis declara luto oficial de três dias por morte de ex-presidente da OAB-DF Juliano Costa Couto

Alto contraste

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, decretou luto oficial de três dias devido à morte do ex-presidente da OAB-DF Juliano Costa Couto. A publicação foi feita em edição extra do Diário Oficial. Mais cedo, o governador tinha lamentado a morte de Couto pelas redes sociais. “Juliano Costa Couto foi um advogado pleno e um líder incontestável à frente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, entidade que presidiu de 2016 a 2018, e onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos”, escreveu o chefe do palácio do Buriti.

Nas redes sociais, Ibaneis destacou também o equilíbrio e disposição de Couto para o diálogo. “Deixa um legado que há de inspirar a reafirmar, a cada dia, o compromisso com o espírito público que nos anima. Seu nome será sempre recordado com saudade, tanto pelos amigos e amigas, pela advocacia, pelo Direito que ele defendeu, e por Brasília, que tanto amou. Aos familiares, deixo os mais sinceros pêsames”, afirmou.

Juliano Costa Couto foi um advogado pleno e um líder incontestável à frente da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal, entidade que presidiu de 2016 a 2018, e onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, revelando sua competência, equilíbrio e… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) April 28, 2024

O Tribunal de Justiça do DF e Território também se manifestou sobre a morte de Couto e disse sofrer “profundo pesar”. “A Justiça do Distrito Federal e dos Territórios presta solidariedade à família e aos amigos do advogado”.

“Sorriso largo”

Em nota conjunta, a OAB-DF também declarou luto de três dias. Assinada em parceria com a Caixa de Assistências dos Advogados do DF e do Conselho Federal da OAB, o texto desejou força aos familiares. Couto deixa dois irmãos, a esposa e dois filhos.

“Membro de comissões, conselheiro, diretor e presidente da OAB/DF, dono de um sorriso largo abriu as portas da entidade marcando sua gestão pelo acolhimento que sempre foi a sua marca registrada, recebendo a todos sem distinção e com enorme carinho”, afirma.

A nota acrescenta que Couto era “apaixonado pela advocacia, sempre bem-humorado”, e que “deixa saudades para uma legião de amigos e admiradores”. O velório de Couto será nessa segunda (29), no entanto, até o momento não há confirmação do local.

O presidente da OAB-DF, Délio Lins e Silva Jr., decretou luto oficial de três dias, a partir deste domingo, em homenagem a Couto. Ele presidiu o órgão entre entre 2016 e 2018, mas antes também atuou como secretário-geral adjunto, entre 2013 e 2015, da instituição.

“Juliano era um grande advogado, com uma belíssima história dentro da OAB, mas acima de tudo um amigo querido. Nos conhecemos desde a época de colégio e sempre foi uma pessoa que espalhava alegria e sorrisos por onde passava. Que Deus o receba e o acolha da forma como ele merece”, disse Délio.

O atual presidente da OAB acrescentou que a “nação rubro-negra perde um grande guerreiro e nós perdemos um amigo”.