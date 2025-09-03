Ibaneis envia carta a Lula pedindo reajuste salarial das forças de segurança do DF Proposta quer aumento salarial de 18% da Polícia Militar, Polícia Civil e Copo de Bombeiros Brasília|Do R7 03/09/2025 - 14h53 (Atualizado em 03/09/2025 - 14h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Ibaneis Rocha, governador do DF, enviou ofício a Lula pedindo reajuste salarial das forças de segurança.

A proposta oferece aumento de 18% para a Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.

A medida prevê correção salarial superior a 44% entre 2025 e 2026, mas precisa de aprovação federal.

Sindicato dos Policiais Civis criticou a proposta, pedindo equiparação com os salários da Polícia Federal. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ibaneis já tinha enviado proposta em fevereiro deste ano : Paulo H. Carvalho / Agência Brasília - Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, enviou um ofício, nesta quarta-feira (3), ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo o reajuste salarial das forças de segurança do DF.

A carta reitera o pedido enviado a Lula em fevereiro deste ano. Segundo Ibaneis, a recomposição salarial reconhece os serviços prestados e fortalece os órgãos distritais responsáveis pela segurança.

No fim de agosto, o Ministério da Gestão e da Inovação apresentou uma proposta de reajuste salarial para 2025 e 2026 voltada à Polícia Militar, Polícia Civil e ao Corpo de Bombeiros do Distrito Federal.

Segundo a pasta, a medida garante uma correção salarial superior a 44% para as três categorias. Pela proposta, os servidores terão dois reajustes de 9% cada, um em 2025 e outro em 2026, um aumento acumulado de 18,8% nos salários.

A medida, no entanto, precisa de aprovação do governo federal e do Congresso Nacional, porque as corporações do DF são custeadas com dinheiro da União, no chamado Fundo Constitucional do DF.

“Reitero a Vossa Excelência o pedido para que seja encaminhada ao Congresso Nacional proposta legislativa nos prazos e percentuais originariamente solicitados pelo Governo do Distrito Federal, os quais podem ser suportados com recurso do Fundo Constitucional”, afirma Ibaneis.

Equiparação salarial da Polícia Civil e Polícia Federal

Após o anúncio da proposta da União, o presidente do Sinpol-DF (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal), Enoque Venâncio de Freitas, criticou o reajuste sugerido pelo governo, afirmando que a medida não atende às demandas da categoria.

A categoria pede que os salários sejam equiparados aos valores recebidos pelos policiais federais, uma vez que ambas as corporações exercem funções semelhantes e são custeadas com recursos federais, por meio do Fundo Constitucional do DF.

“Hoje, a diferença média entre a remuneração da PCDF e da PF exige um reajuste de aproximadamente 37% para alcançar a equiparação. O governo apresentou algo em torno de 18%, ou seja, apenas metade do necessário. Está muito aquém, cerca de 50% do que foi encaminhado pelo GDF”, ressalta.

Na ocasião, Ibaneis afirmou que, caso fosse para beneficiar as forças de segurança, ia falar com Lula.

“Se for exigência de ter que ir lá falar com o presidente Lula, se for para beneficiar as nossas forças de segurança, até pra isso vocês podem contar comigo”, garantiu o governador.

