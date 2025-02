Governador Ibaneis exonera secretário de Proteção Animal do DF, Ricardo Villafane Edilene Dias Cerqueira, até então subsecretária da pasta, assume no lugar dele; mudanças foram publicadas no Diário Oficial Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 25/02/2025 - 08h57 (Atualizado em 25/02/2025 - 09h04 ) twitter

Secretário foi exonerado nesta segunda

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), exonerou nessa segunda-feira (24) o secretário de Proteção Animal do DF, Ricardo Mendes Villafane Gomes. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial. No lugar, assume Edilene Dias Cerqueira, que atuava como subsecretária de Bem-Estar Animal, na mesma pasta. O governador do DF não informou os motivos da mudança.

A pasta foi criada em setembro do ano passado, e Villafane era o secretário desde então. Ele é delegado da Polícia Civil e já trabalhou na assessoria da vice-governadora Celina Leão.

A secretaria é responsável por elaborar políticas públicas e programas voltados para a proteção desses animais, bem como articular parcerias e gerenciar acordos relacionados ao manejo populacional, vacinação, atendimento veterinário e reabilitação em casos de maus-tratos.

Quem é a nova secretária

Graduada em secretariado executivo, pós-graduada em gestão pública e servidora pública desde 2003, Edilene Cerqueira é da carreira da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do DF há mais de 20 anos.

Ela já atuou como chefe da Unidade de Fauna no Instituto Brasília Ambiental e foi servidora em órgãos federais, como Ministério da Cultura e Ministério da Assistência Social.