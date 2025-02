Governo do DF empossa novo secretário de Saúde e convoca 200 médicos Especialidades são clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, e ortopedia e traumatologia Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 24/02/2025 - 16h05 (Atualizado em 24/02/2025 - 16h05 ) twitter

Novo secretário tomou posse nessa segunda Renato Alves/Agência Brasília - 24.02.2025

Durante a posse do novo secretário de Saúde, Juracy Lacerda , nesta segunda-feira (24), o governador Ibaneis Rocha (MDB) autorizou a nomeação de 200 médicos de cinco especialidades diferentes — clínica médica, cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, e ortopedia e traumatologia. Os participantes do recém criado comitê de Planejamento da Saúde do DF também foram nomeados.

Lacerda afirma que as nomeações vão melhorar a qualidade da saúde. “Esses médicos vão ser realocados nas áreas que realmente estão deficitárias. E nós iniciaremos também todo um planejamento de RH para buscar mais nomeações naquelas áreas que necessitam”, pontua.

Iniciamos a semana com uma ação importante para a saúde do DF. Juntamente com o novo Secretário de Saúde, Juracy Lacerda, e o novo presidente do IGES, Cleber Monteiro, anunciamos a nomeação de mais de 200 médicos. Mais um passo para fortalecer a saúde do DF e melhorar o… pic.twitter.com/M5hFdRebaZ — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) February 24, 2025

As contratações dos médicos representa um impacto orçamentário de R$ 31,4 milhões para 2025 e já estava previsto na LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), enquanto os membros do comitê vão gerar gastos de aproximadamente R$ 40 milhões.

O secretário de Economia, Ney Ferraz, afirma que as nomeações “não serão suficientes para atender as necessidades emergenciais do momento”, de modo que um novo edital de contratação está sendo elaborado. “Estamos trabalhando muito para fortalecer a saúde pública da nossa capital. Neste contexto, a ampliação dos quadros é fundamental. Mas precisamos fazer tudo com responsabilidade orçamentária e fiscal”, explica.

As nomeações efetivas serão feitas a partir de selecionados em concurso público, já os temporários serão contratados por processo seletivo simplificado.

Nomeação de Juracy Lacerda

A nomeação oficial de Juracy Lacerda , antigo presidente do Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde), como novo secretário de Saúde do Distrito Federal foi publicada em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF) na última quinta-feira (20). Lucilene Florêncio , antiga titular da pasta, pediu exoneração por “necessidade de descanso”.

Em uma publicação nas redes sociais, o governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu o trabalho desempenhado por Lucilene a frente da pasta desde junho de 2022. “Uma grande amiga, pessoa que dedica a vida à medicina e à saúde das pessoas. A Lucilene está com a gente na secretaria e veio comunicar que pediu para se afastar, está muito cansada, e eu disse que ela tem que cuidar das pessoas, mas também cuidar dela. Agradeço por tudo o que você fez por mim e pela população do DF”, afirmou.

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior é graduado em medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos e pós-graduado em Gestão Hospitalar e Operacional pelo Hospital Israelita Albert Einstein.