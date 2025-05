Ibaneis Rocha decreta luto oficial de três dias por morte de PM que trabalhava com ele Adilson Reis de Araújo Silva faleceu nessa madrugada em um acidente de trânsito Brasília|Do R7 29/05/2025 - 19h58 (Atualizado em 29/05/2025 - 20h19 ) twitter

Adilson Reis de Araújo Silva era subtenente da PM Ibaneis Rocha/Instagram @ibaneisoficial - 29.05.2025

O governador Ibaneis Rocha decretou luto oficial por três dias pela morte do subtenente da PMDF (Polícia Militar do DF) Adilson Reis de Araújo Silva. O policial fazia parte da equipe de segurança de Ibaneis e morreu após bater o carro na traseira de um caminhão na madrugada desta quinta-feira (29). A medida foi publicada em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF).

Em seu perfil nas redes sociais, Ibaneis escreveu uma mensagem lamentando a morte do motorista. Veja abaixo:

Hoje perdi um colaborador que me acompanhou desde o início de minha jornada no governo. Adilson Reis de Araújo Silva sofreu um acidente e não resistiu. Ainda ontem, passamos o dia juntos, pois era sua vez na escala dos motoristas. Foi nossa despedida. Vá em paz, Adilson, e que o… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) May 29, 2025

Em evento mais cedo no Palácio do Buriti, o governador pediu um minuto de silêncio. “Hoje para mim está sendo um dia muito difícil, perdi um grande amigo, estava comigo havia anos, era meu motorista, andava do meu lado, uma excelente pessoa”, desabafou.

A PMDF lamentou a morte do policial, dizendo que a partida “deixa um vazio imenso em nossa corporação”.

‌



Segundo o Corpo de Bombeiros do DF, o acidente ocorreu durante a madrugada no sentido Samambaia, na altura do Atacadão Costa. A vítima estava desacordada, presa no interior do veículo, com provável fratura na perna esquerda com sangramento, escoriações nas mãos e na cabeça.

Silva ainda chegou a recobrar a consciência, mas apresentava desorientação e instabilidade na oxigenação. Ele foi encaminhado com prioridade para o Hospital de Base, mas não resistiu aos ferimentos.

