Ex-GSI de Bolsonaro, Augusto Heleno afirma que só responderá a perguntas da defesa Esse é um direito dos interrogados, e foi lembrado pelo ministro Alexandre de Moraes, responsável por conduzir as perguntas durante as sessões Brasília|Rafaela Soares e Gabriela Coelho, do R7, em Brasília 10/06/2025 - 11h46 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h28 )

Augusto Heleno foi o terceiro réu a ser interrogado nesta terça Ton Molina/STF - 10.6.2025

O general da reserva Augusto Heleno afirmou que só responderá às perguntas feitas pela própria defesa. Esse é um direito dos interrogados, e foi lembrado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, no início da sessão e ao começo de cada um dos interrogatórios.

O advogado do militar, Matheus Milanez, afirmou que o cliente só responderia aos questionamentos feitos pela defesa. O relator do caso, ministro Moraes, aceitou a colocação, mas mesmo assim fez as perguntas.

O ex-chefe do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) durante governo de Jair Bolsonaro foi o terceiro a ser questionado nesta terça-feira (10). Mesmo com a declaração, Moraes leu todas as perguntas previstas. As audiências estão sendo realizadas presencialmente na Corte. A única exceção é o interrogatório do general Walter Braga Netto, que será feito por videoconferência, já que o militar está preso.

Dinâmica

Estão autorizados a acompanhar os trabalhos o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os ministros da Primeira Turma: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

Nesta fase processual, os questionamentos seguem a seguinte ordem: primeiro fala o juiz instrutor, ministro Alexandre de Moraes; depois, o procurador-geral da República; e, por fim, as defesas dos corréus — sempre seguindo a ordem alfabética dos réus.

À frente de Moraes, há uma mesa com dois lugares, onde se sentam o réu da vez e seu advogado. Atrás, foram organizadas oito mesas individuais, separadas por cerca de um palmo, para acomodar os demais réus e seus advogados.

Nas fileiras anteriores, podem se posicionar outras bancas de advogados. Nas laterais superiores da sala, à direita e à esquerda, estão os profissionais da imprensa.

