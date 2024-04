Itamaraty diz que não foram identificadas vítimas brasileiras nos terremotos registrados na Ásia

Alto contraste

O Ministério das Relações Exteriores informou que não foram identificadas vítimas brasileiras pelos terremotos que atingiram Taiwan, no sudeste da Ásia, deixando ao menos nove mortos e centenas de feridos. O abalo foi o maior registrado na ilha nos últimos 25 anos. "Ao manifestar sua solidariedade pelas perdas humanas e materiais registradas, o governo brasileiro estende suas sinceras condolências às famílias das vítimas", diz o Itamaraty em comunicado divulgado na última quarta-feira (3).

O órgão, chefiado pelo ministro Mauro Vieira, informou que o plantão consular do escritório comercial brasileiro em Taipé, capital de Taiwan, permanece em funcionamento para atender brasileiros em situação de emergência. O número é + 886 933 239 061, que també recebe mensagens via aplicativo.

Para o tamanho do terremoto — 7.4 na escala Richter, e que vai até 10 — o número de vítimas é considerado baixo, ainda mais em uma ilha com 23 milhões de pessoas e uma altíssima concentração de prédios altos e com muitos moradores.

Terremotos não são uma novidade em Taiwan: a ilha é atingida por dezenas de tremores a cada ano. A maioria não passa de 5 graus na escala Richter, mas uma dezena deles chega a 6 ou 7. O impacto tem sido relativamente contido graças à sua excelente preparação para terremotos, segundo especialistas.

Por que tantos tremores?

Muitos terremotos letais atingiram Taiwan no século passado. A ilha está localizada em várias falhas ativas, que estão associadas à atividade sísmica. Taiwan fica ao longo do "Anel de Fogo" do Pacífico, a linha de falhas sísmicas que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos terremotos do mundo.

A área é particularmente vulnerável a tremores devido à tensão acumulada pelas interações de duas placas tectônicas, a placa do mar das Filipinas e a placa da Eurásia, que podem levar a liberações repentinas na forma de terremotos.

A paisagem montanhosa da região pode ampliar o tremor do solo, levando a deslizamentos de terra. Vários desses deslizamentos de terra ocorreram na costa leste de Taiwan, perto do epicentro do terremoto de quarta-feira, próximo ao leste do condado de Hualien, quando os detritos caídos atingiram túneis e rodovias, esmagando veículos e causando várias mortes.