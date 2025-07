Itamaraty lamenta enchentes no Texas e pontua necessidade de ações contra crise climática Pelo menos 27 pessoas morreram, incluindo crianças, e dezenas estão desaparecidos Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/07/2025 - 17h02 (Atualizado em 05/07/2025 - 17h02 ) twitter

Serviços meteorológicos podem ter subestimado a força das chuvas no Texas Fala Brasil/Record/Reprodução - 05.07.2025

O governo brasileiro, por meio do MRE (Ministério de Relações Exteriores) lamentou neste sábado (5) as fortes chuvas e enchentes que atingiram a região central do estado do Texas, nos EUA (Estados Unidos da América). Pelo menos 27 pessoas morreram, incluindo crianças , e dezenas estão desaparecidos, com outras centenas desabrigadas.

“O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional”, afirma o Itamarty.

O governo afirma, ainda, que não há registros de vítimas brasileiras.

Enchente

No oeste do estado do Texas, uma inundação repentina castigou o condado de Kerr, resultando em 27 mortes — 18 adultos e nove menores. E desencadeou uma busca frenética por vítimas desaparecidas, entre elas integrantes do acampamento feminino Camp Mystic.

Equipes de resgate, sob coordenação do xerife Larry Leitha, intensificam esforços com mais de mil pessoas envolvidas na missão, incluindo 160 operações aéreas já executadas.

“Não vamos descansar até encontrar cada indivíduo”, declarou o xerife durante coletiva. Até o momento, cerca de 850 moradores foram resgatados.

Para amparar famílias afetadas, abriu-se um abrigo no local. Dalton Rice, gestor municipal, alertou que o número de desaparecidos pode se alterar com o desenrolar das buscas. “Os 27 desaparecidos são crianças do acampamento Mystic. Outros casos desconhecidos não têm contagem precisa ainda”, explicou.

