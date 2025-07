‘Cabe aos governos abrir portas, e aos empresários fazer negócios’, diz Lula no Fórum do Brics Presidente brasileiro também voltou a criticar o protecionismo e defendeu relações multilaterais Brasília|Rafaela Soares, do R7, em Brasília 05/07/2025 - 11h01 (Atualizado em 05/07/2025 - 11h02 ) twitter

Para Lula, fortalecimento de setores produtivos é um dos pilares do Brics Reprpodução/Youtube/Canal Gov - 5.7.2025

Na abertura do Fórum Empresarial do Brics, neste sábado (5), no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a parceria entre os setores público e privado como estratégia para impulsionar o desenvolvimento econômico das nações.

“Tenho a convicção de que cabe aos governos abrir portas e aos empresários fazer negócios”, afirmou no discurso inicial.

Lula também voltou a criticar o que chamou de “ressurgimento do protecionismo”. Segundo ele, cabe aos países emergentes defender o “regime multilateral de comércio” e trabalhar para “reformar a arquitetura financeira internacional”.

Durante o evento, o presidente confirmou sua presença na reunião da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático), marcada para outubro, na Malásia, após convite do primeiro-ministro Anwar Bin Ibrahim.

“Quem quer vender, vai. Quem quer comprar, vai”, comentou, em referência à importância da aproximação comercial com o bloco asiático.

Lula ainda reforçou que o fortalecimento da cooperação entre os setores produtivos é um dos pilares fundamentais do Brics. Segundo ele, os empreendedores que participam do fórum compõem um eixo dinâmico da economia global.

“Temos muito a aprender com a sinergia permanente entre países em desenvolvimento”, declarou.

Por fim, o presidente utilizou seu tempo de fala para condenar os conflitos armados no mundo e reiterou que a busca pela paz deve ser uma responsabilidade dos chefes de Estado e de governo.

“É patente que o vácuo de liderança agrava as múltiplas crises enfrentadas por nossas sociedades [...]. Não haverá prosperidade em um mundo conflagrado.”

Protagonismo internacional

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, também participou da abertura e destacou o papel do Brics no cenário global:

“Em pouco mais de uma década, o Brics se transformou em um importante protagonista da geopolítica mundial.”

Ele também ressaltou o potencial do encontro para estreitar relações comerciais entre os países membros.

“Quero destacar aqui a importância deste encontro, com empresários e empresárias, e as oportunidades de investimentos recíprocos entre os nossos países, o fortalecimento do comércio exterior e o incentivo à inovação, para que possamos avançar ainda mais. Enfim, um trabalho muito profícuo, que tenho certeza de que está bem encaminhado.”

Além disso, Alckmin lembrou que o Brasil tem atuado em três frentes centrais da agenda internacional: segurança alimentar, segurança energética e segurança ambiental.

Indústria e cooperação

O presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban, reforçou o papel do fórum como espaço de articulação e formulação de propostas para ampliar núcleos de comércio e investimento dentro do bloco.

“Neste momento desafiador, marcado por conflitos geopolíticos, emergências climáticas e inovações tecnológicas, o Brasil ocupa uma posição singular na diplomacia econômica e na governança global.”

Alban também defendeu a cooperação entre o setor privado e o poder público. “Acreditamos que a colaboração entre o poder público e a iniciativa privada é imprescindível para transformar ambições em ações, e compromissos em resultados. A indústria brasileira tem vocação para ocupar um papel estratégico nas cadeias de valor ampliadas do Brics, especialmente em áreas como transição energética, segurança alimentar, infraestrutura e tecnologias verdes.”

