Jair Renan é comparado a Tiririca por presidente da Câmara de Balneário Camboriú
Filho do ex-presidente Bolsonaro e vereador da cidade, Jair Renan teria chamado Marcos Kurtz de ‘Xandão’
O vereador de Balneário Camboriú (SC) Jair Renan Bolsonaro (PL) entrou em um embate com o presidente da Câmara de Vereadores da cidade, Marcos Kurtz (Podemos), na quarta-feira (27). O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teria chamado o político de “Xandão de BC”, sigla para o nome do município. Em resposta, Kurtz o comparou com o deputado federal e humorista Tiririca (PL-SP), apelidando-o de “Tiririca de Balneário Camboriú”.
“O senhor (Jair Renan) pediu para discutir em plenário as coisas, mas o senhor não discute nada, vereador. O senhor não abre a boca, só fala fora de hora e fica resmungando aqui. O senhor, na nossa discussão final, ficou me xingando de Xandão de BC”, relatou Kurtz.
O presidente da Câmara continuou: “Então, vereador, já que o senhor gosta tanto de fazer comparações, vou aqui lhe comparar também, tá? Eu acho que o senhor é parecido com o Tiririca. E deveria ter colocado (em seu slogan), ‘pior que tá não fica’”. Kurtz seguiu o discurso com ironia. “Eu acho que esse nome lhe cairia muito bem — Renan Tiririca do PL de BC. Tá ok?”, afirmou.
Eleito vereador pelo Partido Liberal (PL) em 2024, Jair Renan foca em pautas ideologicamente alinhadas com o bolsonarismo. Filho “04” do ex-presidente, em março, foi o único a votar contra o reconhecimento do assassinato do ex-prefeito do município, Higino João Pio, pela Ditadura Militar, e, em julho, foi o único a se opor à criação do Dia da Democracia.
Ele também protocolou uma moção de repúdio contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na cidade de Santa Catarina.
Na quarta-feira (27), a Procuradoria-Geral da Câmara Municipal de Balneário Camboriú considerou inconstitucional o projeto de lei apresentado por Renan, que propunha a proibição de “doutrinação ideológica ao comunismo, socialismo e nazismo no âmbito do ensino escolar” na cidade.
O órgão opinou pela “inadmissibilidade” da proposta, considerada inconstitucional por invadir a competência da União para legislar sobre as diretrizes e a base da educação nacional.
Procurado pela reportagem, Jair Renan informou, por meio de seu gabinete, que não se manifestaria sobre o assunto.
Jair Renan completou 27 anos em 2025. Com isso, o político já possui a idade mínima - que é de 21 anos - para se candidatar aos cargos de prefeito, deputado estadual e federal nas eleições de 2026.
