Condenada pelo 8/1 é presa ao chegar ao Brasil em voo de deportados

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Rosana Maciel Gomes foi presa pela Polícia Federal ao retornar ao Brasil após ser deportada dos EUA.

A condenada havia fugido para os Estados Unidos e estava foragida desde janeiro do ano passado.

Ela foi condenada pelo STF a 13 anos e 6 meses de prisão pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Rosana será mantida no Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, com uma audiência de custódia marcada para esta quinta-feira. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mulher foi condenada a 13 anos e seis meses de prisão por participação nos atos do 8/1 Joedson Alves/Agencia Brasil - 8.1.2023

A Polícia Federal prendeu na noite dessa quarta-feira (27) a brasileira Rosana Maciel Gomes, uma das condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Rosana estava foragida nos Estados Unidos e foi presa após desembarcar Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG). Ela estava em voo fretado pelo governo americano para trazer pessoas deportadas por tentarem entrar ilegalmente naquele país.

Rosana foi condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 13 anos e seis meses de prisão e respondia às acusações em liberdade, com uso de tornozeleira eletrônica.

No entanto, em janeiro do ano passado, ela fugiu do Brasil, passando pelo Peru, e foi presa ao tentar entrar nos Estados Unidos.

De acordo com a PF, Rosana foi levada para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira, onde ficará à disposição das autoridades.

Uma audiência de custódia está prevista para ser realizada na tarde desta quinta-feira (28) pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

Perguntas e Respostas Quem foi presa e por qual motivo? A brasileira Rosana Maciel Gomes foi presa por ser uma das condenadas pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. Onde e quando ocorreu a prisão? A prisão de Rosana aconteceu na noite de quarta-feira (27) no Aeroporto de Confins, em Belo Horizonte (MG), após ela desembarcar de um voo fretado pelo governo americano. Qual era a situação legal de Rosana antes da prisão? Rosana Maciel Gomes havia sido condenada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) a 13 anos e seis meses de prisão e estava respondendo às acusações em liberdade, utilizando tornozeleira eletrônica. Como Rosana fugiu do Brasil? Em janeiro do ano passado, Rosana fugiu do Brasil, passando pelo Peru, e foi presa ao tentar entrar nos Estados Unidos. Para onde Rosana foi levada após a prisão? Após a prisão, Rosana foi levada para o Complexo Penitenciário Feminino Estevão Pinto, na capital mineira, onde ficará à disposição das autoridades. O que está previsto para o futuro legal de Rosana? Uma audiência de custódia está prevista para ser realizada na tarde desta quinta-feira (28) pelo gabinete do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso.

