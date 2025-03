Japão dará ajuda humanitária a mulheres de refugiados e venezuelanas no Brasil Termo de cooperação para assistência humanitária será assinado em 24 de março Brasília|Do R7, em Brasília 14/03/2025 - 19h43 (Atualizado em 14/03/2025 - 19h43 ) twitter

Acordo será assinado em 24 de março Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - Arquivo

O governo do Japão, através da Embaixada do Japão , vai assinar um termo de cooperação para assistência humanitária a mulheres de refugiados e migrantes venezuelanas que estão no Brasil. O acordo será oficializado em 24 de março.

Segundo a embaixada, o objetivo da contribuição financeira é “apoiar a garantia dos meios de subsistência e inclusão socioeconômica dessas mulheres, contribuindo, assim, para a melhoria da situação humanitária e a estabilização da região”.

O documento será assinado pelo encarregado de negócios da embaixada do Japão no Brasil, ministro Tomoaki Ishigaki e pela representante adjunta do alto comissariado da ACNUR (Agência da ONU para refugiados), Raquel Trabazo.

Refugiados no Brasil

Por dia, o Brasil recebeu ao menos 185 solicitações de refúgio entre janeiro e outubro de 2024. A média é o resultado total de 56.444 pedidos, segundo dados do ObMigra (Observatório das Migrações Internacionais), uma iniciativa da Universidade de Brasília em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Venezuela (23.129), Cuba (16.350), Angola (3.056), Índia (2.136) e Vietnã (1.914) estão entre os países com maior número de solicitantes.

O índice representa, ainda, um aumento de 15% quando comparado ao mesmo período de 2023, em que o país registrou 48.946 solicitações. Este ano, os estados de Roraima, São Paulo, Amapá e Paraná foram os que mais registraram pedidos de imigrantes.

No mundo, é estimado que ao menos 120 milhões de pessoas tenham sido forçadas a se deslocar devido a perseguições, conflitos, violência e violações de direitos humanos em 2024. Em 11 anos, o deslocamento forçado global mais que dobrou, registrando um aumento de 100%, de acordo com a ACNUR.