Judicialização do IOF: líder do governo confirma tensão, mas pede respeito à decisão de Lula José Guimarães defende que ‘crise’ não seja estendida e que defende recurso ao Supremo como atribuição do Executivo Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 16h36 (Atualizado em 01/07/2025 - 16h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O líder do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE) Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 27/05/2025

O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães (PT-CE), defendeu nesta terça-feira (1º) a decisão do governo Lula de judicializar a derrubada dos aumentos no IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).

Segundo o deputado, o pedido ao STF (Supremo Tribunal Federal) não foi um “confronto”, e deve ser respeitado por ser uma atribuição que cabe ao Executivo.

“Essa nossa posição não é nenhum confronto com o Congresso. Nós respeitamos a decisão do Congresso, que tem competência de votar o que quiser, como o Congresso tem que respeitar também as atribuições que são privativas de um poder Executivo”, declarou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Guimarães também disse ter levado a decisão ao presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), na noite de segunda-feira, e prevê aguardar pelo retorno dele ao Brasil para discutir a situação política dentro do Congresso.

‌



Conforme noticiou o R7, a judicialização do IOF tem sido criticada por parlamentares, que defendem a manutenção do que foi decidido por deputados e senadores. O líder do governo admitiu uma crise ligada ao tema, mas defende que a situação não se prolongue.

“Não é enfrentamento, não é uma ação do governo para peitar o Congresso, é mais para preservar as atribuições privativas do Poder Executivo conforme o parecer da AGU [Advocacia-Geral da União]”, pontuou.

‌



PT reforça apoio a Lula

Além da posição de Guimarães, a bancada do PT na Câmara também defendeu a decisão do governo em levar o tema do IOF ao Supremo. O comunicado sustenta que a decisão de deputados e senadores foi além da atribuição do Congresso.

“Violou a separação de Poderes, interferiu indevidamente em ato normativo constitucional do Presidente da República e usurpou competência própria do Poder Executivo”, diz trecho de nota.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp