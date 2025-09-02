Julgamento de Bolsonaro: veja argumentos da defesa do ex-presidente para alegar inocência Ex-presidente é acusado de cinco crimes; defesa, no entanto, argumenta que Bolsonaro nunca teve intenção de dar golpe Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 02/09/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A defesa de Jair Bolsonaro alega sua inocência em cinco crimes, alegando falta de provas.

Os advogados afirmam que discursos e planos não configuram crime, considerando-os apenas atos preparatórios.

Bolsonaro participou da transição de governo, segundo a defesa, o que contraria a acusação de tentativa de golpe.

A defesa questiona a validade das delações e alega cerceamento do direito de defesa durante o processo. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo advogados, Bolsonaro foi impedido de se defender como deveria Antonio Augusto/STF - 25.03.2025

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) alega que ele é inocente dos cinco crimes que é réu no STF (Supremo Tribunal Federal). O julgamento na Primeira Turma está marcado para começar na terça-feira (2). Segundo os advogados, Bolsonaro nunca teve a intenção de dar um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Nas alegações finais do processo, apresentadas em agosto, a defesa de Bolsonaro, liderada pelo advogado Celso Vilardi, argumenta não haver provas contra o ex-presidente. Além disso, a conduta imputada a ele não seria crime.

“Discursos, reuniões ou mesmo planos para a deposição do governo legitimamente constituído ou que visem à abolição do Estado Democrático de Direito não são puníveis, por consubstanciarem meros atos preparatórios dos delitos mencionados”, diz a defesa.

No documento, de 197 páginas, os advogados chamam a acusação de “absurda” e alega que houve cerceamento de defesa, ou seja, Bolsonaro foi impedido de se defender como deveria, e que a delação de Mauro Cid é nula. Para basear os argumentos, os advogados usaram pareceres de professores de direito penal.

‌



Bolsonaro é acusado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) dos crimes de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado democrático de Direito, associação criminosa armada, dano qualificado do patrimônio público e deterioração de patrimônio tombado.

Segundo a PGR, o ex-presidente teria liberado a organização criminosa que tinha o intuito de cometer um golpe de Estado.

‌



Veja os principais argumentos da defesa de Bolsonaro:

Inocência

Falta de provas: segundo a defesa, não há provas suficientes contra Bolsonaro de que ele teria feito planos para prender autoridades ou ter liderado os atos de 8 de janeiro. “A verdade, que a muitos não interessa, é não haver uma única prova que atrele o Peticionário ao plano ”Punhal Verde e Amarelo" ou aos atos dos chamados Kids Pretos e muito menos aos atos de 08 de janeiro”, diz.

Transição de governo aconteceu: a defesa argumenta que uma das evidências de que não houve tentativa de golpe é porque o governo Bolsonaro participou da transição para a gestão Lula.

‌



“Em sentido diametralmente oposto ao que seria o intuito e as ações da suposta organização criminosa que seria liderada pelo ex-presidente, este não só determinou, mas garantiu a efetividade da transição entre os governos”, alega.

Discursos contra as urnas eletrônicas: a defesa argumenta que as falas de Bolsonaro criticando o sistema eleitoral não são atos criminosos e sim manifestação de opinião. Foram essas declarações que levaram a inelegibilidade de Bolsonaro, no TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Inexistência da minuta golpista: Bolsonaro afirma que não tinha conhecimento da minuta golpista e que não leu o documento. Além disso, a defesa alega que o documento nunca foi apresentado pela acusação.

“Se uma minuta de decreto com prisões nunca foi efetivamente lida por ninguém — nem por testemunhas, nem mesmo pelo delator que não conseguiu dar lógica a sua narrativa — então como se pretende ter como provada a sua existência?”, questiona a defesa.

Desmobilização dos acampamentos: os advogados de Bolsonaro alegam que antes do ex-presidente embarcar para os Estados Unidos ele teria condenado os acampamentos golpistas que se instalavam na frente dos quartéis-generais. “Ele expressamente condenou e rechaçou toda e qualquer manifestação violenta ou ilegal”, diz o documento.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Atipicidade

A defesa também alega que as supostas condutas de Bolsonaro não seriam crimes pelo Código Penal brasileiro.

Isso porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado exigem o “emprego de violência ou grave ameaça” como meio de execução, o que, segundo a defesa, não teria ocorrido.

Os advogados alegam que reuniões e discussões sobre um suposto golpe seriam somente atos preparatórios e, por isso, não poderiam ser punidos. Além disso, argumentam que caso o STF conclua que houve uma tentativa de golpe, Bolsonaro teria tido uma desistência voluntária, o que seria uma atenuante.

Delação de Mauro Cid é nula

A defesa alega que a delação de Mauro Cid não teria validade e classifica ele de “delator sem credibilidade”. Segundo os advogados, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro só teria aceitado colaborar por receber “ameaças veladas”, além disso, ele teria omitido fatos.

A defesa também argumenta que Cid teria descumprido os termos da delação ao manter contato com outros investigados por meio de um perfil falso no Instagram.

Cerceamento de Defesa

Por fim, a defesa alega que Bolsonaro não teve direito pleno a defesa. Os advogados alegam que só tiveram acesso a algumas provas dias antes das audiências e por isso houve pouco tempo para a análise do material.

“O fornecimento do material às vésperas da audiência e enquanto estas já ocorriam, a passo rápido, não é mero acidente. Serviram como meio efetivo e eficaz de cercear o exercício da defesa.”

