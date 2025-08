Juristas divergem sobre fundamentos e efeitos da prisão domiciliar de Bolsonaro Decisão de Moraes resultou de série de episódios considerados graves, envolvendo desobediência e uso indevido de redes sociais Brasília|Do R7, em Brasília 05/08/2025 - 16h50 (Atualizado em 05/08/2025 - 16h58 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA O ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro após descumprimento de medidas cautelares.

Divergências entre juristas sobre a legalidade da decisão, com críticas sobre a natureza de ofício da medida e possíveis irregularidades no processo.

A decisão foi motivada por uma série de episódios graves, incluindo uso indevido de redes sociais e tentativas de obstrução da Justiça.

Medidas cautelares incluem proibição de uso de dispositivos eletrônicos e restrições de comunicação, com previsão de prisão preventiva em caso de novas infrações. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Com a medida mais recente, estão proibidas visitas a Jair Bolsonaro, e todos os celulares foram recolhidos Wilton Junior/Estadão Conteúdo - 04/08/2025

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, em razão do descumprimento de medidas cautelares impostas pela Corte.

A decisão gerou controvérsia no meio jurídico. Parte dos especialistas considera a medida necessária; outros apontam irregularidades desde o início da investigação.

A ordem foi expedida no âmbito da Petição 14129, instaurada para apurar possíveis crimes como coação, obstrução de investigações e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Guilherme Barcelos, doutor em Direito Constitucional e sócio do escritório Barcelos Alarcón Advogados, destaca falhas na decisão. O principal ponto levantado por ele é o fato de a ordem ter sido emitida por iniciativa do próprio magistrado.

‌



“Não é de hoje que vemos uma escalada de confusão entre os atores do processo penal. Muitas medidas estão sendo tomadas de ofício, como se o juiz pudesse ser investigador, acusador, julgador e executor. Isso está errado. Quebra por completo o sistema acusatório consagrado pela Constituição”, afirma.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

🔎 No campo jurídico, decisões tomadas de ofício decorrem da iniciativa do juiz, sem requerimento das partes. Embora previstas em hipóteses específicas, devem respeitar os limites legais e constitucionais.

‌



Barcelos também questiona a constitucionalidade das medidas cautelares supostamente descumpridas. Entre os pontos criticados estão a restrição ao uso de redes sociais e limitações a entrevistas e manifestações públicas.

Segundo ele, a própria inclusão de Bolsonaro na investigação é controversa, assim como a apuração envolvendo o deputado federal Eduardo Bolsonaro.

‌



“Os crimes alegadamente praticados são bem específicos em relação às circunstâncias e local de ocorrência. Há critérios de extraterritorialidade que precisam ser observados”, explica.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro jurista que manifestou críticas à decisão foi André Marsiglia, advogado e professor de Direito Constitucional. Segundo ele, a imposição anterior de tornozeleira eletrônica já contrariava princípios constitucionais, e a nova medida representa agravamento.

“Se, como o próprio Moraes afirmou, dar entrevistas ou se manifestar publicamente é lícito, punir o ex-presidente por atos de terceiros que apenas republicaram conteúdos seus é frontalmente ilegal”, afirma.

Marsiglia enxerga nas medidas adotadas — como a prisão domiciliar e a proibição de uso de redes sociais e celulares — um possível exemplo de fishing expedition, prática investigativa que busca elementos vagos para fundamentar acusações futuras.

O jurista também critica o fato de o Ministério Público não ter sido acionado previamente.

“A jurisprudência do STF é clara: medidas restritivas devem ser solicitadas pela PGR ou, no mínimo, as partes devem ser ouvidas previamente”, conclui.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Desrespeito à medida cautelar

Gabriel Huberman Tyles, criminalista, mestre em Direito Processual Penal pela PUC-SP e sócio do escritório Euro Filho e Tyles Advogados Associados, avalia que o descumprimento das medidas impostas ao ex-presidente configura novos delitos, conforme descrito na decisão de Moraes.

“O réu reiterou conduta delitiva em diversas ocasiões, tanto na produção de imagens quanto em chamadas de áudio e vídeo. Além disso, houve divulgação maciça de apoio, por meio de publicações nas redes sociais, a ações coercitivas contra o STF”, analisa.

Por isso, segundo Tyles, “tudo indica intenção clara de obstruir a Justiça, caracterizando continuidade criminosa nos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal) e obstrução de investigação relacionada a organização criminosa ”.

Para o jurista, a medida indica postura mais rigorosa do STF em relação às atitudes do ex-presidente, com impacto direto sobre os rumos processuais.

“A prisão domiciliar reflete avaliação de risco quanto à reincidência. O ministro deixou claro que a nova determinação decorre do desrespeito às restrições anteriores, o que pode ser entendido como continuidade delitiva”, aponta.

Por outro lado, o advogado descarta qualquer possibilidade de contaminação de outros processos, ressaltando que a decisão não faz menção nesse sentido.

Relembre

A decisão de Moraes resultou de uma série de episódios considerados graves pela Justiça, envolvendo desobediência, uso indevido de redes sociais e tentativas de pressionar instituições.

A seguir, veja os sete acontecimentos que culminaram na medida mais severa:

1. Abertura de inquérito e investigação

O processo PET 14129 teve início para apurar crimes como coação, obstrução de investigações e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República solicitaram medidas cautelares contra o ex-presidente.

2. Primeiras medidas restritivas

Em 17 de julho, a Justiça determinou tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar noturno e total nos fins de semana, além de restrições quanto a viagens, contato com autoridades estrangeiras, outros investigados e uso de redes sociais.

3. Reforço das regras e interpretação do STF

No dia 21 de julho, o Supremo referendou as medidas, deixando claro que a proibição de redes sociais incluía qualquer forma de veiculação indireta, como transmissões ou publicações feitas por terceiros em nome do investigado.

4. Primeira violação das medidas

Na mesma data, Bolsonaro divulgou nas redes sociais imagens da tornozeleira e fez declarações direcionadas ao público digital. Os advogados foram intimados, e, mesmo com a manutenção das medidas, o comportamento continuou.

5. Reincidência e uso político das redes

Em 3 de agosto, aliados exibiram vídeos e ligações telefônicas em que Bolsonaro discursava durante manifestações. As postagens envolviam símbolos estrangeiros e apoio a tarifas contra o Brasil, o que foi considerado uma forma de incitar interferência internacional no Judiciário.

6. Avaliação de comportamento reiterado

A conduta foi classificada como “continuação delitiva” e tentativa consciente de desmoralizar a Justiça. Alexandre de Moraes destacou que a legislação se aplica a todos, independentemente de influência política ou econômica.

7. Prisão domiciliar integral e novas restrições

Diante das violações sucessivas, o ministro determinou prisão domiciliar integral, com proibição de visitas (salvo autorização formal), uso de dispositivos eletrônicos e comunicação com investigados ou autoridades estrangeiras. A decisão prevê prisão preventiva imediata em caso de nova infração.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp