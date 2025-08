Polícia reforça segurança e fecha Esplanada após prisão domiciliar de Bolsonaro Apoiadores do ex-presidente participaram de carreata e buzinaço em protesto contra a medida imposta por Alexandre de Moraes Brasília|Do Estadão Conteúdo 05/08/2025 - 00h18 (Atualizado em 05/08/2025 - 00h22 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A Polícia Militar do DF fechou a Esplanada dos Ministérios após a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro.

A decisão de Alexandre de Moraes gerou protestos com carreata e buzinaço por apoiadores do ex-presidente.

Moraes proibiu novos acampamentos próximos à Praça dos Três Poderes para evitar novos conflitos.

Apoiadores seguiram em carreata até o condomínio de Bolsonaro, criticando a decisão do ministro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Ministro decretou prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento de medidas cautelares Reprodução/Record News - 01.08.2025

A Polícia Militar do Distrito Federal reforçou a segurança e fechou o acesso à Esplanada dos Ministérios e à Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta segunda-feira (4), depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão foi tomada após apoiadores do ex-presidente convocarem um “buzinaço” em protesto à decisão do ministro. O bloqueio teve como objetivo impedir que os manifestantes chegassem à Praça dos Três Poderes, onde fica o STF (Supremo Tribunal Federal).

Na madrugada do dia último dia 26, o deputado federal Hélio Lopes (PL-RJ), aliado de Bolsonaro, deixou, por ordem de Moraes, o acampamento que havia iniciado horas antes na Praça dos Três Poderes, em greve de silêncio.

Moraes assinou um complemento da decisão proibindo a instalação de novos acampamentos num raio de um quilômetro da Praça dos Três Poderes, da Esplanada dos Ministérios e até mesmo de quartéis das Forças Armadas. O ministro justificou que adotava a medida para evitar um novo 8 de Janeiro.

Buzinaço

Na noite desta segunda, após o bloqueio à Esplanada, apoiadores do ex-mandatário seguiram em carros e motos, escoltados por uma viatura da Polícia Militar, rumo ao Jardim Botânico, onde está localizado o condomínio do ex-presidente, aos gritos de “Fora, Xandão” e “Fora, Moraes”.

“Mais uma arbitrariedade (a decisão de Moraes). Esse cara quer tocar fogo no país, quer destruir a democracia brasileira. O povo vai fechar o Brasil”, disse o deputado Zé Trovão (PL-SC).

‌



Questionado sobre o destino da carreata, ele contou: “Nós vamos até a frente do condomínio do presidente.”

