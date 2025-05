Justiça do DF mantém decisão para que Iges retome contrato com empresa de alimentação Desembargador aumentou multa por descumprimento e determinou rescisão com atual prestadora; cabe recurso Brasília|Do R7 08/05/2025 - 17h14 (Atualizado em 08/05/2025 - 17h49 ) twitter

Rescisão contratual aconteceu em 24 de dezembro de 2024 Davidyson Damasceno/Iges - Arquivo

O desembargador do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal) Robson Barbosa de Azevedo manteve, nessa quarta-feira (7), a decisão que obriga o Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) a restabelecer o contrato com a empresa de alimentação Salutar. O descumprimento implicará em multa diária de R$ 25 mil, limitada a R$ 750 mil.

A medida reforça outra decisão, de 15 de abril, que já determinava a retomada do contrato, com multa de R$ 500 por dia. Como o contrato não foi reativado até esta quinta-feira (8), a multa acumulada soma cerca de R$ 32 mil.

Além disso, o desembargador determinou a rescisão do contrato vigente com a empresa Máxima Facility, firmado após rompimento com a Salutar, em 24 de dezembro do ano passado. Segundo Azevedo, a ordem anterior “foi clara ao determinar o restabelecimento da condição contratual”, e por isso a multa foi aumentada.

Em nova petição, o Iges alegou que a Salutar não teria buscado retomar o serviço e que não possuiria condições financeiras para isso. No entanto, o magistrado rejeitou o argumento. “Uma vez intimado da decisão judicial, incumbia ao Instituto promover as medidas necessárias ao seu imediato cumprimento”, disse.

A Salutar acionou a Justiça após ter o contrato rescindido de forma unilateral, sem o aviso prévio de 90 dias previsto em contrato. Na decisão de 15 de abril, o desembargador considerou que houve “flagrante descumprimento”, o que contrariaria os princípios da legalidade e da segurança jurídica.

O contrato envolve o fornecimento de refeições a pacientes em todas as unidades sob gestão do Iges: Hospital de Base, Hospital Regional de Santa Maria, Hospital Cidade do Sol e todas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento).

A decisão é passível de recurso. O R7 entrou em contato com o Iges e a Máxima Facility e aguarda retorno. A matéria segue aberta para atualizações.

