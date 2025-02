Nomeação de Juracy Lacerda como secretário de Saúde do DF é publicada Lucilene Florêncio, antiga secretária, pediu para ser exonerada do cargo Brasília|Do R7 20/02/2025 - 16h08 (Atualizado em 20/02/2025 - 16h08 ) twitter

Juracy Lacerda era presidente do Iges-DF Jonathan Cantarelle/Agência Saúde-DF - Arquivo

A nomeação oficial de Juracy Lacerda, antigo presidente do Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde), como novo secretário de Saúde do Distrito Federal foi publicada em edição extra do DODF (Diário Oficial do DF) na tarde desta quinta-feira (20). Lucilene Florêncio, antiga titular da pasta, pediu exoneração por “necessidade de descanso”.

Em uma publicação em redes sociais, o governador Ibaneis Rocha (MDB) agradeceu o trabalho desempenhado por Lucilene a frente da pasta desde junho de 2022. “Uma grande amiga, pessoa que dedica a vida à medicina e à saúde das pessoas. A Lucilene está com a gente na secretaria e veio comunicar que pediu para se afastar, está muito cansada, e eu disse que ela tem que cuidar das pessoas, mas também cuidar dela. Agradeço por tudo o que você fez por mim e pela população do DF”, afirmou.

Anuncio o médico Juracy Cavalcante como nosso novo secretário de Saúde do Distrito Federal. Ele assume no lugar da médica e minha amiga Lucilene Florêncio, que estava à frente da pasta desde 2022. Para o cargo de diretor-presidente do IgesDF, anuncio Cleber Monteiro, que… — Ibaneis Rocha (@IbaneisOficial) February 20, 2025

Cléber Monteiro Fernandes, delegado aposentado da Polícia Civil, foi apontado por Ibaneis para assumir o cargo de Juracy no Iges, já que “conhece toda a estrutura”. “É continuar trabalhando pela saúde do DF, agora com essa nova equipe à frente. Vamos todos juntos, acreditando nas melhorias que vão acontecer após esse trabalho iniciado pela Lucilene agora com o Juracy e o Cléber Monteiro”, afirmou Ibaneis Rocha.

Juracy Cavalcante Lacerda Júnior é graduado em medicina pela Universidade Presidente Antônio Carlos e pós-graduado em Gestão Hospitalar e Operacional pelo Hospital Israelita Albert Einstein.