Lei determina atendimento prioritário a mulheres vítimas de violência em hospitais do DF Norma prevê atendimento sem exposição das vítimas, respeitando avaliação do grau de risco dos demais pacientes

Cartazes serão fixados indicando prioridade Cartazes serão fixados indicando prioridade (Renato Araújo/Agência Brasília)

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, sancionou nesta quarta-feira (3) a lei que garante prioridade de atendimento médico às mulheres vítimas de violência em hospitais. De acordo com o Diário da União, os estabelecimentos públicos e privados devem acolher as vítimas respeitando a avaliação do grau de risco dos demais pacientes.

O governador determina que a assistência médica deve ocorrer de forma que preserve a intimidade da vítima, evitando a exposição de sua condição aos demais pacientes. Os hospitais devem fixar cartaz informativo em locais de fácil visualização, indicando sobre o direito de atendimento prioritário.

Segundo o documento, a violência contra a mulher é caracterizada por qualquer ação ou omissão que cause lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial e morte à vítima.

Local reservado para atendimento

A Câmara Legislativa do DF promulgou a lei que obriga a criação de áreas reservadas para atendimento de mulheres vítimas de violência em março deste ano. A norma prevê que o acolhimento das mulheres no local reservado seja realizado preferencialmente por profissional da enfermagem forense (especialidade em crimes e violência), psicologia ou psiquiatria.

*Sob supervisão de Fausto Carneiro