Lei proíbe símbolos e itens nazistas no Distrito Federal Sancionada por Ibaneis, nova legislação veta produção e propagação a partir de 1º de setembro Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília 18/07/2025 - 16h15 (Atualizado em 18/07/2025 - 16h15 )

Governador Ibaneis Rocha sancionou lei que veta qualquer associação à ideologia fascista, neofascista, nazista, neonazista e supremacista racial Paulo Henrique Carvalho/Agência Brasília/Arquivo

O governo do Distrito Federal, proibiu itens e símbolos que propaguem a ideologia fascista, neofascista, nazista, neonazista e supremacista racial no DF.

A lei nº 7.734, sancionada pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), foi publicada na edição de hoje do DODF (Diário Oficial do Distrito Federal) e entra em vigor em 45 dias.

De acordo com a nova legislação, fica proibida a fabricação, a comercialização, a distribuição e a veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos, imagens, textos, áudios e vídeos.

Quem descumprir a regra fica sujeito à advertência, multa de valor a ser estipulado em regulamentação, suspensão do alvará de funcionamento por 30 dias e cassação do alvará de funcionamento. Serão consideradas a gravidade do fato e a eventual reincidência para a aplicação das penalidades. Em caso de pessoa jurídica, será considerada a capacidade econômica da empresa.

Veja o que a lei proíbe:

1. símbolos fascistas e neofascistas: os fasces (feixes);

2. símbolos nazistas: a cruz suástica ou gamada, a águia nazista, a cruz de ferro nazista, a bandeira do partido nazista, as granadas cruzadas e a Schutzstaffel (SS);

3. símbolos neonazistas: os números 14 e 88, a caveira totenkopf, a cruz de ferro, a sigma maiúscula, a cruz celta ou cruz de Odin, a SS em alfabeto rúnico, a SS em parafuso, o sol negro, a roda solar, os slogans blut und ehre e sturmabteilung, as runas odal, elhaz, algiz, othala, o emblema wolfsangel e a bandeira imperial alemã;

4. símbolos de supremacismo racial: as túnicas da Ku Klux Klan, a bandeira confederada, a cruz em chamas, a cruz de gota de sangue, os acrônimos AKIA, FGRN, KYGY, AYAK, o símbolo triangular klan e o código 311.

O projeto foi é de autoria do deputado distrital Rogério Morro da Cruz (PRD).

