Líder da oposição critica fala de Lula sobre Gleisi: ‘Reduz mulher à sua aparência física’ Presidente disse que escolheu uma ‘mulher bonita’ para a articulação com o Congresso Brasília|Do R7 12/03/2025 - 21h15 (Atualizado em 12/03/2025 - 21h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS) Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/03/2025

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), criticou, nesta quarta-feira (12), a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Mais cedo, Lula atribuiu a escolha de Gleisi para o comando da pasta ao fato de ela ser uma “mulher bonita”. O ministério é responsável pela articulação política do governo e pelo relacionamento entre Executivo e Legislativo.

“É realmente reconfortante saber que, em pleno 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva acredita que a melhor estratégia para estreitar relações com o Congresso seja nomear uma ‘mulher bonita’ para a articulação política. Afinal, quem precisa de competência, experiência e habilidade política quando se tem atributos estéticos à disposição?”, questionou Zucco em nota.

O deputado ironizou que, ao se referir a Gleisi como “mulher bonita”, Lula traz uma “visão inovadora sobre gestão pública”.

“A política como um concurso de beleza. Talvez devêssemos repensar todo o processo eleitoral e substituir debates por desfiles, já que, aparentemente, é isso que realmente importa na condução do país”, continuou.

‌



Zucco pontuou ainda que, em um contexto em que é esperado que líderes incentivem a igualdade de gênero, Lula “opta por reduzir uma mulher a sua aparência física”.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

“Quem diria que, após décadas de luta por reconhecimento e respeito, o segredo para uma articulação política eficaz seria, simplesmente, a estética?”, interpelou.

‌



“Enquanto isso, questões menores como a economia, saúde e educação podem esperar. Afinal, com uma “mulher bonita” no comando das relações institucionais, todos os problemas do país certamente se resolverão como num passe de mágica. Resta-nos aguardar ansiosamente pelas próximas nomeações baseadas em critérios tão profundos e relevantes", finalizou.

Entenda

Na ocasião, Lula falava aos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), respectivamente.

‌



“Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara [Hugo Motta (Republicanos-PB)] e do Senado [Davi Alcolumbre (União-AP)], porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, declarou Lula, no evento de lançamento do crédito consignado privado, no Palácio do Planalto. Não foi o primeiro comentário problemático do petista em relação a mulheres.

A fala ocorre poucos dias depois do Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março. Na data, o presidente chegou a compartilhar uma mensagem nas redes sociais. “Se me tornei três vezes presidente da República foi também para que toda mulher brasileira seja livre e viva plenamente seus direitos. Foi por isso que criamos, pela primeira vez na história do Brasil, um Ministério das Mulheres”, escreveu.

Em 25 de fevereiro, Lula tirou Nísia Trindade do Ministério da Saúde. Ela foi a terceira mulher a ser demitida do primeiro escalão do petista — todas foram trocadas por homens. As então ministras Daniela Carneiro, que chefiava o Turismo, e Ana Moser, titular do Esporte, deixaram o governo em julho e setembro de 2023, respectivamente.

O terceiro mandato de Lula começou com 11 ministras. Depois das saídas de Carneiro e Moser, o número caiu para nove, mas subiu para 10 após a demissão do então ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, em setembro do ano passado, por denúncias de assédio. Ele foi substituído por Macaé Evaristo. Com a saída de Nísia e a entrada de Gleisi, o governo segue com 10 ministras.