Após encontrar Motta, Gleisi se reúne com Alcolumbre e discute prioridades do governo Ministra foi à residência oficial do presidente do Senado, em meio a negociações por votação do Orçamento Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/03/2025 - 14h21 (Atualizado em 12/03/2025 - 14h33 )

Gleisi Hoffman assumiu como ministra da SRI e tem série de reuniões com Congressistas José Cruz/Agência Brasil - 10.3.2025

Após um jantar com líderes da Câmara dos Deputados, que contou a presença do presidente Hugo Motta (Republicanos-PB), a ministra Gleisi Hoffmann, no comando da Secretaria de Relações Institucionais, se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).

O encontro ocorreu na residência oficial do Senado na manhã desta quarta-feira (12) e, conforme apurou o R7, tratou das prioridades do governo e alinhamento na relação entre o Planalto e Congresso.

Os líderes do governo do Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), também participaram da reunião. O encontro sucede uma série de reuniões com Gleisi e vem em um período de negociações do governo para a votação do Orçamento.

No momento, há necessidade de revisão de gastos para atender aumento de valores em programas sociais, como o Pé-de-Meia e o Auxílio Gás. Segundo o relator do texto, senador Angelo Coronel (PSD-BA), será necessário fazer uma adequação de mais de R$ 20 bilhões — apenas os programas somam R$ 15 bilhões — para incorporar alguns gastos do governo para o ano.

Após o encontro com Alcolumbre, Gleisi recebeu o presidente da CMO (Comissão Mista de Orçamento), deputado Júlio Arcoverde (PP-PI), no gabinete no Palácio do Planalto. O encontro foi voltado a ajustes finais ligados à votação do Orçamento, na próxima quarta-feira (19).

O deputado, que direciona os trabalhos da CMO, também levou a pauta de liberação de recursos destinados ao Piauí, para infraestrutura e saúde.

Gleisi se reúne ainda durante a tarde com o senador Ângelo Coronel. Os acordos ligados ao Orçamento devem ser apresentados pelo relator aos demais líderes da CMO, no fim do dia. A previsão é de que a peça Orçamentária seja concluída até domingo, para que possa haver votação na comissão e no plenário do Congresso na próxima semana.