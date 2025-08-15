Líder da oposição visita Bolsonaro em prisão domiciliar e leva picanha para fazer churrasco Ex-presidente está preso em casa desde 4 de agosto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 16h36 (Atualizado em 15/08/2025 - 09h34 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Luciano Zucco, líder da oposição, visitou Jair Bolsonaro em sua prisão domiciliar em Brasília.

Durante a visita, ele fez um churrasco com picanha e criticou a situação do ex-presidente.

Zucco informou Bolsonaro sobre ações da oposição contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Líder da oposição levou duas picanhas e carvão para fazer churrasco Reprodução - 14.08.2025

O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Luciano Zucco (PL-RS), visitou nesta quinta-feira (14) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, em Brasília.

A visita foi autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes. Na ocasião, Zucco levou duas picanhas e um saco de carvão para fazer um churrasco para o ex-presidente.

Ao sair da casa de Bolsonaro, Zucco criticou a prisão de Bolsonaro e disse que, durante a visita, aproveitou para colocar o ex-presidente a par das notícias envolvendo a oposição e a repercussão da detenção dele.

“É revoltante ver um ex-presidente da República usando tornozeleira, com muito soluço, com a saúde debilitada. Hoje, sendo cerceada sua liberdade, sendo preso sem ter sido nem condenado”, disse Zucco.

“Fui lá como um amigo que sempre esteve ao lado dele nos momentos bons e ruins para conversar, falar que estamos juntos, do trabalho da Câmara no Senado, como a sociedade está enxergando essa perseguição”, prosseguiu.

Ele ainda explicou que contou a Bolsonaro sobre uma ação da oposição contra Moraes. O grupo pretende levar, nos próximos dias, denúncias contra o ministro do STF a 80 embaixadas em Brasília.

O ex-presidente está recebendo visitas mediante autorização do ministro. Até o momento, aliados políticos, familiares e médicos já foram autorizados a visitar Bolsonaro.

Prisão domiciliar

O ex-presidente é réu em um processo sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Contudo, a determinação da prisão ocorreu em um inquérito sobre obstrução de Justiça, no qual o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), um dos filhos de Bolsonaro, é o principal alvo.

Eduardo é investigado por articular sanções dos EUA contra o Brasil e ministros do STF para prejudicar o andamento do processo do golpe. Bolsonaro estaria financiando o filho e endossando a ação do parlamentar por meio de publicações nas redes sociais.

Antes de ser preso, Bolsonaro usava tornozeleira eletrônica, precisava cumprir toque de recolher e estava proibido de usar as redes sociais.

Leia: Bolsonaro alega ausência de provas e pede para ser absolvido na ação do golpe

Contudo, em 3 de agosto, em manifestações ao redor do Brasil contra o STF e pelo impeachment de Moraes, o ex-presidente apareceu por meio de telefonemas, feitos por aliados, e falou com apoiadores.

Por isso, Moraes determinou a prisão domiciliar. Na decisão, o ministro cita que Bolsonaro usou redes sociais de aliados, de seus três filhos parlamentares, para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao STF e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

O ministro classificou as ações como “continuação de práticas ilícitas” e destacou o uso de conteúdo pré-produzido para incitar apoiadores, pressionar instituições e estimular intervenção externa em assuntos internos, afrontando diretamente a soberania nacional.

