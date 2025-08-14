Oposição vai levar denúncias contra Moraes a 80 embaixadas em Brasília Grupo vai se dividir em duplas para levar o documento pessoalmente Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 14/08/2025 - 15h59 (Atualizado em 14/08/2025 - 16h04 ) twitter

O ministro é o responsável por processo no STF onde o ex-presidente Jair Bolsonaro é réu Foto: Rosinei Coutinho/STF - 1.08.2025

A oposição na Câmara dos Deputados vai iniciar, a partir da sexta-feira (14), a entrega de denúncias contra o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes a 80 embaixadas em Brasília.

Conforme apurou o R7, o grupo vai se dividir em duplas e iniciar as entregas pessoalmente. A ideia é capitaneada pelo líder da oposição na Câmara, deputado Luciano Zucco (PL-RS).

No documento, a oposição acusa do ministro de violar “sistematicamente” os direitos humanos e de realizar repressão política e uso autoritário do Poder Judiciário brasileiro.

O ministro é responsável por inquéritos no STF onde o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é réu, a exemplo do processo sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Tal ação deverá começar a ser julgada pela Corte em setembro.

Conforme as denúncias, o Brasil vive uma “jurisprudência de exceção”, onde os cidadãos podem ser alvo de medidas semelhantes ao que Bolsonaro é por “discordar e criticar decisões judiciais do STF, sob pretexto transformista da defesa da democracia”.

Eles ainda citam que a “escalada autoritária” pode comprometer as eleições gerais de 2026 e a democracia no Brasil.

“O Brasil vive hoje um cenário de autoritarismo institucionalizado, onde a toga, que deveria ser símbolo de justiça e imparcialidade, transformou-se em instrumento de coerção, censura e perseguição”, sustentam os opositores.

Eles citam que Moraes violou os direitos humanos, além de ter supostamente censurado adversários políticos, cometido abuso de autoridade, prisões arbitrárias e intervenções institucionais contra parlamentares em exercício.

Prisão de Bolsonaro e Filipe Martins

No documento, a oposição cita alguns casos que consideram importantes para ilustrar o que seriam os abusos de Moraes.

Entre outras questões, eles citam a prisão domiciliar de Bolsonaro por descumprimento de decisões judiciais. O ex-presidente também está proibido de usar as redes sociais e é monitorado por tornozeleira eletrônica.

Além disso, mencionam a prisão preventiva do general Braga Netto, um dos réus no processo do golpe.

O grupo cita ainda a prisão preventiva do ex-assessor de Bolsonaro Filipe Martins. Ele foi preso em fevereiro de 2024, mas, posteriormente, foi solto mediante ao cumprimento de medidas cautelares. A defesa alega que a prisão foi ilegal e que ele ficou em “condições desumanas” na prisão.

A oposição menciona ainda o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Ele se licenciou do mandato para ficar nos EUA em busca de sanções contra Moraes. Agora ele é alvo de investigação da Polícia Federal por supostamente tentar interferir no processo do golpe.

Por fim, o grupo pede que a denúncia seja enviada para a ONU, OEA, CIDH e ao Parlamento Europeu.

