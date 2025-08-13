Tarifaço: oposição na Câmara chama auxílio às empresas de ‘maquiagem eleitoreira’
Liderança opositora na Câmara afirma que medida anunciada por Lula é paliativa e não resolve crise comercial
A liderança da oposição na Câmara dos Deputados criticou duramente, nesta quarta-feira (13), a MP (Medida Provisória) Brasil Soberano, assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O programa prevê R$ 30 bilhões para socorrer empresas atingidas pelo tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Em nota oficial assinada pelo deputado Luciano Zucco (PL-RS), os parlamentares classificaram a iniciativa como “paliativa, eleitoreira e incapaz de resolver o problema real” causado pelas barreiras comerciais.
Para a oposição, a melhor medida seria “parar de atacar os Estados Unidos — inclusive nos fóruns internacionais, como o Brics — e cessar o alinhamento automático a ditaduras, priorizando uma política externa que favoreça os interesses do Brasil”.
O texto defende que Lula deveria “ligar para o presidente norte-americano e restabelecer uma negociação direta e franca”.
Segundo a nota, “não existe capital de giro, suspensão de impostos ou linha de crédito que substitua o comércio sólido e sistemático” que o Brasil mantinha com os EUA, relações que, segundo os oposicionistas, “foram sendo minadas pela irresponsabilidade diplomática e pelo viés ideológico do atual governo”.
Críticas a Haddad
A liderança também atacou declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acusando-o de “usar o anúncio para fazer palanque político e pintar o Brasil como um país ‘plenamente democrático, sem censura e sem perseguição’”.
Conforme o grupo, por outro lado, o país “é visto no exterior com desconfiança, envergonhado por sua política externa ideologizada, pelas perseguições políticas internas e por um Judiciário parcial que promove abusos e censura contra opositores”.
Para os oposicionistas, o pacote “não devolve mercados perdidos e não reverte a crise comercial que o próprio governo ajudou a criar”. A nota conclui que “o país precisa de responsabilidade, seriedade e diplomacia profissional — e não de maquiagem eleitoreira disfarçada de programa de auxílio”.
O governo, por sua vez, sustenta que a MP foi estruturada em três eixos: fortalecimento do setor produtivo, proteção aos trabalhadores e diplomacia comercial com multilateralismo. Segundo o Palácio do Planalto, o objetivo é preservar empregos, incentivar investimentos e manter o desenvolvimento econômico.
