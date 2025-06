Líder do PT pede à Câmara pelo fim do mandato de Carla Zambelli Pedido apresentado considera que deputada está ‘foragida’ e impedida de manter cargo por ida ao exterior Brasília|Lis Cappi e Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 16h13 (Atualizado em 04/06/2025 - 16h46 ) twitter

A saída da deputada Carla Zambelli (PL-SP) do país fez com que o líder do PT pedisse a retirada do cargo dela como parlamentar Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 03.12.2024

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), apresentou um pedido para que a Câmara suspenda o mandato da também deputada federal Carla Zambelli (PL-RJ).

A solicitação foi apresentada à Mesa Diretora da Câmara na terça-feira (3), mas divulgada nesta quarta-feira (4). O pedido considera que a deputada está impedida de manter o cargo parlamentar por estar no exterior.

“A deputada Carla Zambelli evadiu-se do território nacional, encontra-se foragida e já declarou, em vídeo repercutido por diversos veículos da imprensa nacional, que não pretende retornar ao Brasil, frustrando a aplicação da lei penal e tornando ainda mais patente a absoluta incompatibilidade entre sua situação jurídica e o exercício da função parlamentar”, diz trecho do pedido apresentado.

A proposta ainda será avaliada pela presidência da Câmara. Não há qualquer indicativo de que o pedido seja avaliado ou pautado para votação.

Nesta manhã, a deputada teve uma determinação prisão preventiva emitida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).

A decisão do ministro ocorre após o movimento da deputada em deixar o Brasil. A parlamentar divulgou estar no exterior e que se licenciaria do mandato para ficar na Europa, em movimento que sucede uma decisão também do STF em condená-la à prisão por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

