‘Uma vergonha’: deputado italiano pede ao governo do país que extradite Carla Zambelli Deputada federal foi condenada a dez anos de prisão pelo STF; ela afirma que vai para a Itália por ter cidadania do país Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 04/06/2025 - 16h19 (Atualizado em 04/06/2025 - 17h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Deputada federal Carla Zambelli afirma que deixou o Brasil para cuidar da saúde Lula Marques/EBC - Arquivo

O deputado italiano Angelo Bonelli afirmou nesta quarta-feira (4) que pediu ao governo do país que cumpra um acordo de cooperação jurídica da Itália com o Brasil e extradite a deputada federal Carla Zambelli .

A brasileira deixou o Brasil e afirmou que iria para a Itália por ter cidadania do país. Bonelli chamou essa declaração de “uma vergonha” . Zambelli saiu do país semanas após ser condenada a dez anos de prisão pelo STF (Supremo Tribunal Federal) por invasão aos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

“Não se pode usar a cidadania italiana para escapar de uma condenação. A Itália, portanto, corre o risco de se tornar um paraíso para gente condenada”, declarou o parlamentar italiano. Veja a íntegra da manifestação dele abaixo.

🇮🇹Ex-deputada brasiliana Zambelli, condannata a 10 anni di prigione fugge dal Brasile e arriverà in Italia perché ha ottenuto la cittadinanza.



🇧🇷Ex-deputada brasileira Zambelli, condenada a 10 anos de prisão, foge do Brasil e chegará à Itália porque obteve cidadania. pic.twitter.com/SmeKt4VZEh — Angelo Bonelli (@AngeloBonelli1) June 4, 2025

Bonelli afirma que apresentou questionamentos formais ao ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, e ao vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani.

‌



O parlamentar disse aguardar uma “resposta clara” do governo sobre se a Itália pretende colaborar com o Brasil com o pedido de extradição de Zambelli.

Pedido de prisão

Nesta quarta, o ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a prisão preventiva da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), após ela anunciar que deixou o Brasil “há alguns dias”.

‌



Moraes também ordenou que Zambelli entre para a lista de procurados pela Interpol, com alerta vermelho, o que permite a autoridades policiais em todo o mundo localizá-la e prendê-la provisoriamente.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na decisão, Moraes mandou bloquear os passaportes de Zambelli, inclusive o diplomático, as redes sociais, além do salário e qualquer outra verba destinada à parlamentar pela Câmara dos Deputados.

‌



A deputada também está sujeita a pagar multa diária de R$ 50 mil “por postagem nas redes sociais suas ou de terceiros que reiterem condutas criminosas”.

Moraes designou um representante da Defensoria Pública para atuar no caso, já que os então advogados de Zambelli deixaram a defesa após ela sair do país.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp