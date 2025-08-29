Líder do PT pede que Câmara bloqueie salário e verba de gabinete de Eduardo Bolsonaro Eduardo pediu a Motta para exercer o mandato dos EUA Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/08/2025 - 17h02 (Atualizado em 29/08/2025 - 17h05 ) twitter

Lindbergh também pediu que a Mesa rejeite o pedido para Eduardo exercer o mandato dos EUA Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - 26/08/2025

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), enviou um requerimento, nesta sexta-feira (29), ao presidente Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), pedindo que a Mesa Diretora bloqueie o salário e a verba de gabinete do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP).

No documento, Lindbergh também pede que a Câmara declare a perda do mandato de Eduardo e que rejeite o pedido feito pelo parlamentar para exercer o mandato morando nos EUA.

O parlamentar está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro deste ano e argumenta que sua permanência no país é consequência de “perseguições políticas”.

Ele atua nos EUA por sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, alvo dos EUA com a aplicação da Lei Magnitsky.

‌



As ações de Eduardo também teriam resultado na aplicação da taxa de 50% a produtos brasileiros exportados aos EUA.

Eduardo alega estar lutando pela liberdade de expressão e por anistia ampla, geral e irrestrita ao pai, ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), presos do 8 de janeiro e aliados. Bolsonaro é réu no STF por tentativa de golpe.

‌



Eduardo pediu a Motta para exercer mandato dos EUA

Eduardo havia solicitado licença parlamentar de 120 dias, período que se encerrou em julho. Desde o retorno do Congresso Nacional do recesso de meio de ano, no início de agosto, o deputado passou a acumular faltas nas sessões da Casa.

No ofício de ontem, o parlamentar pediu que a Câmara crie mecanismos que permitam o exercício remoto do mandato e que lhe sejam asseguradas as prerrogativas constitucionais. Ele rejeitou qualquer possibilidade de renúncia.

‌



“Não reconheço falta alguma, não renuncio ao meu mandato, não abdico das minhas prerrogativas constitucionais e sigo em pleno exercício das funções que me foram conferidas pelo voto popular.”

Eduardo defendeu que sua atuação internacional se enquadra como uma atividade legítima da Câmara dos Deputados, citando o próprio site da Casa.

O parlamentar relatou que viajou aos EUA durante o carnaval com “uma pequena mala” e em caráter “predominantemente privado”, mas que decidiu permanecer no país após notícias de que poderia sofrer sanções, como a cassação de seu passaporte.

No documento, ele ainda comparou sua situação ao período da pandemia de Covid-19, quando o Congresso autorizou a participação remota dos parlamentares.

Agora, caberá à Presidência da Câmara analisar o pedido. Até o momento, não há previsão de quando Motta vai decidir sobre o caso.

