Citando risco de fuga, líder do PT pede prisão preventiva de Bolsonaro

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Deputado Lindbergh Farias pede prisão preventiva de Jair Bolsonaro por risco de fuga.

Informações indicam que Bolsonaro estaria planejando se abrigar na Embaixada dos EUA.

Bolsonaro enfrenta julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado em 2 de setembro.

Polícia Federal investiga descumprimentos de medidas cautelares e um plano de asilo à Argentina. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

'Acho que ele está preparando plano para frustrar o STF', disse Lindbergh Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados - 21/08/2025

Líder do PT na Câmara, o deputado federal Lindbergh Farias (RJ) acionou o ministro STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes nesta sexta-feira (22) pedindo a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), detido em prisão domiciliar desde 4 de agosto.

No documento, Lindbergh afirma ter informações de que Bolsonaro estaria preparando um plano para se abrigar na Embaixada dos EUA antes do início do julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado, em 2 de setembro. Bolsonaro é réu no caso.

“Digo, enquanto líder do PT e deputado federal: estão preparando plano de fuga e de se abrigar em embaixada”, afirmou o petista em entrevista a jornalistas.

Lindbergh ressaltou que “adoraria” esperar o julgamento terminar, mas explicou que teme que Bolsonaro fuja.

“Eu não tenho dúvida de que esse grupo vai tentar escalar no período do julgamento. Esse julgamento tem que acontecer com tranquilidade. Agora tem que existir um alerta máximo por parte das instituições”, prosseguiu.

Defesa tem até esta sexta para se manifestar

Os advogados de Bolsonaro têm até às 20h30 desta sexta-feira para se manifestar sobre reiterados descumprimentos de medidas cautelares por parte do ex-presidente, segundo revelado pela Polícia Federal na quarta-feira (20).

No mesmo dia, a PF indiciou Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no inquérito sobre obstrução de Justiça contra o processo da tentativa de golpe.

A PF alega Bolsonaro manteve contato com investigados, utilizou redes sociais mesmo após proibição e, principalmente, que ele possuía em seu celular um rascunho de pedido de asilo político para a Argentina.

As investigações indicam que Bolsonaro utilizou métodos para burlar as restrições das cautelares, como substituição de celular e envio de mensagens via listas de transmissão em aplicativos de mensagens.

No início de agosto, já sob a proibição de usar as redes, Bolsonaro teria compartilhado uma mensagem sobre uma manifestação na Bahia ao menos 360 vezes.

Além disso, ele teria solicitado orientação de advogados estrangeiros para elaborar conteúdos em suas redes, incluindo mensagens com ataques ao STF.

Com relação ao suposto plano de fuga à Argentina, A PF alega que o documento teria sido escrito em primeira pessoa, portanto, por Bolsonaro, mas que não tinha qualquer assinatura.

Mais: “Moraes deveria estar no banco dos réus”, disse Bolsonaro em pedido de asilo à Argentina

Trata-se de um arquivo que teria sido salvo em 10 de fevereiro de 2024, dois dias após a deflagração da Operação Tempus Veritatis, autorizada pelo STF.

O documento seria endereçado ao presidente da Argentina, Javier Milei, pedindo asilo político a Bolsonaro por suposta perseguição política.

Os advogados afirmaram que Bolsonaro jamais descumpriu qualquer medida cautelar e disseram que responderiam à determinação de Moraes dentro do prazo.

Perguntas e Respostas Quem pediu a prisão preventiva de Jair Bolsonaro? O pedido de prisão preventiva de Jair Bolsonaro foi feito pelo deputado federal Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara. Qual é a justificativa para o pedido de prisão preventiva? Lindbergh Farias alegou que possui informações de que Bolsonaro estaria preparando um plano para se abrigar na Embaixada dos EUA antes do julgamento no STF por tentativa de golpe de Estado, marcado para 2 de setembro. O que Lindbergh Farias afirmou sobre o plano de fuga? Em entrevista, Lindbergh disse: "Digo, enquanto líder do PT e deputado federal: estão preparando plano de fuga e de se abrigar em embaixada". Ele expressou preocupação com a possibilidade de fuga de Bolsonaro. Quais são as preocupações de Lindbergh em relação ao julgamento? Lindbergh ressaltou que gostaria de esperar o julgamento terminar, mas teme que Bolsonaro fuja. Ele pediu alerta máximo por parte das instituições para garantir que o julgamento ocorra com tranquilidade. Qual é a situação legal de Jair Bolsonaro atualmente? Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 4 de agosto, e seus advogados têm até as 20h30 desta sexta-feira para se manifestar sobre descumprimentos de medidas cautelares, conforme revelado pela Polícia Federal. O que a Polícia Federal revelou sobre as ações de Bolsonaro? A Polícia Federal indiciou Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro no inquérito sobre obstrução de Justiça. A PF alega que Bolsonaro manteve contato com investigados e utilizou redes sociais, mesmo após proibições, além de possuir um rascunho de pedido de asilo político para a Argentina em seu celular. Quais métodos Bolsonaro teria utilizado para burlar as restrições? As investigações indicam que Bolsonaro teria trocado de celular e enviado mensagens por listas de transmissão em aplicativos de mensagens para contornar as restrições das medidas cautelares. O que foi encontrado em relação ao pedido de asilo político? A PF encontrou um documento que seria um pedido de asilo político a ser endereçado ao presidente da Argentina, Javier Milei, alegando perseguição política. O arquivo foi salvo em 10 de fevereiro de 2024, após a deflagração da Operação Tempus Veritatis. Como os advogados de Bolsonaro reagiram às acusações? Os advogados de Bolsonaro afirmaram que ele nunca descumpriu qualquer medida cautelar e que responderiam à determinação do ministro Moraes dentro do prazo estabelecido.

