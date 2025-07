Líderes defendem Motta após ataque em redes e alertam para o uso de IA Governistas citaram caso como exemplo para necessidade de regulamentação as redes Brasília|Do R7 08/07/2025 - 14h48 (Atualizado em 08/07/2025 - 14h52 ) twitter

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 08.07.2025

Líderes partidários se colocaram ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), após o político se tornar alvo de ataques em redes sociais.

Declarações em solidariedade e em defesa dos ataques ao Congresso foram reforçadas por deputados de oposição e da base governista durante reunião de representantes partidários, nesta terça-feira (8).

As colocações ligada ao caso também foram citadas como exemplo para a necessidade de retomada do debate para regulamentação das redes sociais e do uso da inteligência artificial.

A avaliação de deputados é de que a situação que aconteceu com Motta pode ser reproduzida a outros políticos e se agrava pela campanha eleitoral de 2026.

‌



“A tendência é que, chegando perto da eleição, isso vai aumentar o uso da inteligência artificial para esse tipo de movimento”, avaliou um líder, sob reserva.

