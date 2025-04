Lira diz que seria uma honra ser vice-presidente em ‘qualquer chapa’ Ex-presidente da Câmara foi questionado sobre ser vice de Bolsonaro ou senador Brasília|Do R7 15/04/2025 - 16h56 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) Marina Ramos/Câmara dos Deputados - 01/02/2025

Ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira (PP-AL) disse que seria uma honra ser vice-presidente da República em “qualquer chapa” ao ser questionado se ocuparia tal posto em eventual chapa com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030.

“Olhe, são dois cargos que honrariam qualquer brasileiro. Ser vice-presidente da República em qualquer chapa e ocupar uma vaga no Senado Federal, a Casa dos estados, são dois cargos muito honrosos”, disse Lira no sábado (12) ao programa local do Hora News.

O ex-presidente da Câmara ainda disse que o atual momento é de trabalho, definições e conversas. Além disso, que, as candidaturas de 2026, serão definidas posteriormente.

“O importante é que todas as forças políticas que detêm prestígio em Brasília se unam para que o estado se desenvolva, sem muitas fofocas, sem muitas especulações. E 2026 a gente vai discutir com muita tranquilidade com nosso grupo político”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp