Lixo produzido no Carnaval reduz cerca de 80% desde 2018 no Distrito Federal Este ano, foram cerca de 15 toneladas de resíduos recolhidos das ruas da capital, queda de 21% em relação ao ano passado Brasília|Do R7, com informações Agência Brasília 06/03/2025 - 09h47 (Atualizado em 06/03/2025 - 10h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 1,2 mil profissionais atuaram na limpeza úcio Bernardo Jr. / Agência Brasília - 05.03.

Desde 2018, o lixo produzido no Carnaval do Distrito Federal caiu cerca de 80%, segundo dados do SLU (Serviço de Limpeza Urbana). Durante os quatro dias de folia deste ano, as equipes do SLU recolheram 15,7 toneladas de resíduos em mais de cinco mil sacos de lixo.

A operação contou com 1,2 mil trabalhadores distribuídos em pontos estratégicos da capital do país. O número de lixo recolhido é 21% menor que em 2024 — quando foram recolhidos 19,9 toneladas de resíduos —, e 80% menor se comparado a 2018.

Para a diretora técnica do SLU, Andréa Almeida, a redução se deve a vários fatores. “Em destaque o trabalho do SLU, com a instalação de mais de 400 lixeiras, pontos de entrega voluntária de descartáveis e a escalação de uma equipe grande de trabalhadores, além da premiação do bloco com as atividades que corroboram para esse descarte correto”, observa.

Ela ressalta que o órgão atuou com 600 trabalhadores durante o dia e 300 durante a noite na área central do DF, onde houve a maior concentração de aglomerações. Outros 150 profissionais atuaram em outros setores da cidade.

‌



A maior parte dos materiais coletados foi de recicláveis, como garrafas, latas, papéis e plásticos, que foram destinados às cooperativas parceiras do SLU.

“Esse trabalho não é só uma questão ambiental e de sustentabilidade, mas também uma questão de sobrevivência social, porque os catadores dependem exclusivamente desse material que leva o sustento para a mesa deles – lembrando que 80% dessa parcela da população é de mulheres, especialmente mães solo que sustentam as famílias”, destacou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para colaborar, basta jogar o lixo nos lugares certos e separar os resíduos para a coleta seletiva. Também é importante tomar cuidado ao descartar objetos pontiagudos ou que oferecem riscos aos profissionais de limpeza, como vidros quebrados e outros materiais. Vale lembrar que esses cuidados podem ser adotados durante todo o ano, e não apenas nos quatro dias de Carnaval.