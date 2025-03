Moraes arquiva inquérito sobre suposta omissão de Ibaneis no 8 de Janeiro PGR recomendou o arquivamento por falta de indícios para dar prosseguimento à ação penal Brasília|Do R7, em Brasília 05/03/2025 - 20h10 (Atualizado em 05/03/2025 - 20h21 ) twitter

Inquérito investigava suposta omissão de Ibaneis Marcelo Camargo/Agência Brasil - 16.03.2023

O ministro Alexandre de Moraes arquivou na última sexta-feira (28) o inquérito que aponta omissão do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), nos atos extremistas de 8 de janeiro de 2023. Na última semana, a PGR (Procuradoria-Geral da República) recomendou o arquivamento por falta de indícios que apresentem justa causa para dar prosseguimento à ação penal.

Após a manifestação da PGR pelo arquivamento, Ibaneis se manifestou em redes sociais, dizendo ser “um momento de extrema felicidade”. A publicação foi apagada posteriormente.

Depois dos atos extremistas, que teve episódios de vandalismo, Ibaneis ficou afastado do cargo por dois meses e meio. Segundo a PF, desde o dia anterior aos atos, Ibaneis manteve contato com autoridades do governo federal , do Congresso Nacional, do STF e de órgãos de segurança do DF para tentar impedir os atos de violência na capital federal.

Em depoimento, Ibaneis afirmou que, ao acompanhar pela TV o início de um tumulto nas proximidades do Congresso Nacional, determinou ao secretário de Segurança em exercício a execução de atos de repressão e segurança, inclusive com a prisão de manifestantes.

O governador relatou que, após a violação dos bloqueios, recebeu mensagens de que a situação havia saído do controle, tendo sido solicitado apoio do Exército e de outras forças de segurança.