Lula anuncia aporte de US$ 5 milhões para Banco de Desenvolvimento do Caribe

Lula participou de reunião com líderes caribenho nesta manhã Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, nesta sexta-feira (13), o aporte de US$ 5 milhões para o Fundo Especial de Desenvolvimento do CDB (Banco de Desenvolvimento do Caribe). A declaração foi dada durante reunião da Cúpula Brasil-Caribe, realizada no Itamaraty, em Brasília, com a presença de 12 chefes de Estado (veja lista abaixo).

“Hoje, tenho a satisfação de anunciar que o Brasil fará aporte de US$ 5 milhões ao Fundo Especial de Desenvolvimento do CDB. Esses recursos atenderão os países mais vulneráveis da região”, disse.

Lula também defendeu a união entre os países da América do Sul e do Caribe. “Fortalecer a nossa conexão entre os nossos países é uma tarefa inadiável, não podemos mais abrir mão das oportunidades que serão geradas pela integração”, afirmou.

O presidente também comentou especificamente sobre o Haiti e Cuba. “O Brasil apoia que a ONU assuma parte do financiamento da missão multinacional de segurança [do Haiti], ou a converta em uma operação de paz. Estabilizar a situação de segurança é fundamental para que se possa dar o próximo passo do processo político e realizar eleições presidenciais”, comentou.

‌



Lula se colocou à disposição para “cooperar na organização de um pleito”. “Junto com a República Dominicana, o Haiti foi um dos países selecionados para receber os primeiros projetos da aliança global contra a fome e a pobreza”.

O chefe do Palácio do Planalto contou também, que nos próximos meses, a Polícia Federal vai oferecer um curso para 400 membros da polícia nacional haitiana.

‌



“Sem o Caribe, nunca teremos uma Celac (Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos) forte. Nosso sentido de solidariedade é mais necessário do que nunca, devemos seguir condenando com veemência o embargo contra Cuba e sua descabida inclusão em lista de países que apoiam o terrorismo. O mundo está carente de vozes que falem em nome do que é certo, justo e sensato. O Brasil sempre viu no Caribe essa vocação”, defendeu.

Cúpula Brasil-Caribe

O encontro marca a retomada da agenda de aproximação com a região do Caribe. Estarão na cerimônia líderes dos países da Caricom (Comunidade do Caribe), de Cuba e da República Dominicana. Também vão participar representantes de organismos regionais, como o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e a Associação dos Estados do Caribe.

‌



Os líderes debateram segurança alimentar, mudanças do clima, transição energética, gestão de riscos de desastres e conectividade. Além disso, eles ressaltaram a importância de uma união entre América do Sul e Caribe.

1. Presidente da República Dominicana, Luis Abinader

2. Presidente da Guiana, Irfaan Ali

3. Presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Fritz Jean

4. Vice-Presidente de Cuba, Salvador Valdés Mesa

5. Primeiro-Ministro de Antígua e Barbuda, Gaston Browne

6. Primeiro-Ministro das Bahamas, Philip Davis

7. Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley

8. Primeiro-Ministro de Santa Lúcia, Philip J. Pierre

9. Ministro dos Negócios Estangeiros de São Cristóvão e Névis, Denzil Douglas

10. Presidente do Senado da Jamaica, Thomas Tavares Finson

11. Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Exterior de São Vicente e Granadinas, Frederick Stephenson

12. Ministro dos Negócios Estrangeiros de Granada, Jospeh Andall

Após a reunião, o Brasil oferece um almoço com apresentação cultural.

Já no período da tarde, Lula terá quatro reuniões bilaterais: encontro bilateral com o Presidente da Guiana, Irfaan Ali; encontro bilateral com o Presidente do Conselho Presidencial de Transição do Haiti, Fritz Jean; encontro bilateral com o Presidente da República Dominicana, Luis Abinader; e encontro bilateral com a Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley

