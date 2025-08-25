Lula anuncia crédito de R$ 12 bilhões do BNDES e da Finep para modernizar indústria Objetivo é ampliar produtividade e atualizar tecnologias, como robótica e IA; juros devem ficar entre 7,5% e 8,5% Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 18h57 (Atualizado em 25/08/2025 - 19h24 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O presidente Lula anunciou um crédito de R$ 12 bilhões para modernizar a indústria brasileira.

Os recursos serão disponibilizados pelo BNDES e pela Finep, focando em tecnologias avançadas.

A nova linha de crédito busca aumentar a produtividade e competitividade do setor industrial.

A expectativa de juros varia entre 7,5% e 8,5%, com foco em inovação e digitalização.

Evento de assinatura da medida ocorreu no Planalto, com Lula e Alckmin Cadu Gomes/VPR - 25.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta segunda-feira (25) uma linha de crédito de R$ 12 bilhões para a modernização da indústria brasileira. Os recursos serão aplicados pelo BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) — R$ 10 bilhões — e pela Finep (Financiadora de Estudos e Projetos) — R$ 2 bilhões.

Entre os objetivos da medida, batizada de Crédito Indústria 4.0, estão a modernização industrial e a atualização das tecnologias do setor, para aumentar a produtividade e a competitividade.

O lançamento ocorre em meio ao tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros. A iniciativa, no entanto, não foi pensada em reação à taxa — o lançamento já era estudado antes do anúncio de Trump.

A linha vai beneficiar bens de capital com uso de tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem, dados, internet das coisas, robótica, sensoriamento, comunicação máquina, entre outras.

A expectativa é de que os juros fiquem entre 7,5% e 8,5%.

O evento de assinatura ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença de autoridades federais.

“É para bens de capital. Então, máquinas e equipamentos vão fazer com que a indústria ganhe competitividade, reduza custos e modernize o parque industrial brasileiro”, afirmou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

A linha integra a política Nova Indústria Brasil, como parte do eixo de inovação e digitalização do Plano Mais Produção.

“É uma linha de crédito que vai direto na competitividade, produtividade, eficiência, no setor que tem mais pesquisa e desenvolvimento, que mais precisa inovar e que irradia isso para toda a indústria e para toda a economia. Vamos dar um salto à inteligência artificial, minerais críticos e vacinas”, destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Perguntas e Respostas

Qual foi o anúncio feito pelo presidente Lula em relação ao crédito para a indústria?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou uma linha de crédito de R$ 12 bilhões para a modernização da indústria brasileira, sendo R$ 10 bilhões do BNDES e R$ 2 bilhões da Finep.

Qual é o objetivo dessa linha de crédito?

O objetivo é modernizar a indústria e atualizar as tecnologias do setor, visando aumentar a produtividade e a competitividade.

A linha de crédito foi criada em resposta a alguma situação específica?

Não, a linha de crédito, chamada de Crédito Indústria 4.0, já estava sendo estudada antes do anúncio de tarifas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros.

Quais tecnologias serão beneficiadas por essa linha de crédito?

A linha vai beneficiar bens de capital que utilizam tecnologias como inteligência artificial, computação em nuvem, dados, internet das coisas, robótica, sensoriamento e comunicação máquina.

Qual é a expectativa em relação aos juros dessa linha de crédito?

A expectativa é que os juros fiquem entre 7,5% e 8,5%.

Onde ocorreu o evento de assinatura da linha de crédito?

O evento de assinatura ocorreu no Palácio do Planalto, com a presença de autoridades federais.

O que disse o vice-presidente Geraldo Alckmin sobre a linha de crédito?

Geraldo Alckmin afirmou que a linha é para bens de capital, e que máquinas e equipamentos ajudarão a indústria a ganhar competitividade, reduzir custos e modernizar o parque industrial brasileiro.

Como essa linha de crédito se relaciona com a política industrial do governo?

A linha integra a política Nova Indústria Brasil, fazendo parte do eixo de inovação e digitalização do Plano Mais Produção.

O que destacou o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, sobre a linha de crédito?

Aloizio Mercadante destacou que a linha de crédito visa melhorar a competitividade, produtividade e eficiência no setor que mais precisa inovar, além de promover avanços em inteligência artificial, minerais críticos e vacinas.

