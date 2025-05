Homem suspeito de explodir bombinha em ministério é preso em Brasília Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi imobilizado após um momento de distração durante o processo de negociação Brasília|Do R7 22/05/2025 - 18h07 (Atualizado em 22/05/2025 - 18h30 ) twitter

Homem estava acompanhado da família Reprodução/ RECORD

O homem suspeito de explodir uma bombinha usada em festa junina no Ministério do Desenvolvimento Social, na Esplanada dos Ministérios , em Brasília, foi detido no fim da tarde desta quinta-feira (22). Com ele, estavam outras três pessoas, incluindo uma mulher e duas crianças. Segundo a PM (Polícia Militar), o suspeito foi imobilizado após um momento de distração durante o processo de negociação.

Além do homem, a esposa e as crianças vão receber atendimento médico e em seguida, serão encaminhados para a delegacia. Agora, segundo a PM, equipes antibomba vão identificar se o artefato, localizado em cima de uma mureta próximo ao gramado do prédio, é realmente um explosivo.

A Operação Petardo foi iniciada após o homem se recusar a deixar o local em que o suposto explosivo estava, levantando preocupações sobre possíveis riscos à segurança.

“Ali é um local que não é espaço livre, tem vidraça. Então, tem que ter tratamento talvez diferente, talvez com um equipamento, um braço mecânico para poder fazer a retirada daquele local e fazer a detonação”, disse porta-voz da PM, major Raphael Brooke.

‌



Em relação à ação do homem no ministério, Brooke afirmou que o material explosivo detonado no prédio teria sido uma bombinha usada em festas juninas.

Durante o processo de negociação, o homem teria feito pedidos de asilo às embaixadas, além de atendimento médico. Nenhuma arma foi encontrada com ele.

‌



“Ele não faz ameaças, mas infelizmente aquele artefato é um artefato que pode ter um potencial explosivo e a gente tem que tratar como se fosse um explosivo para que o protocolo seja aplicado e não ponha em risco a vida de ninguém”, disse.

