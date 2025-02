Lula participa de anúncio de investimentos do BNDES em malha rodoviária do Paraná Banco vai emprestar R$ 6,38 bilhões a concessionária que cuida de vias em 27 municípios paranaenses Brasília|Do R7, em Brasília 29/01/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/01/2025 - 02h00 ) twitter

Recursos serão utilizados em melhorias em um dos principais corredores logísticos do estado Ricardo Stuckert/PR - 22.01.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia nesta quarta-feira (29) um empréstimo de R$ 6,38 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) para a concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável por rodovias em 27 municípios do Paraná. O evento para anunciar o investimento acontece no Palácio do Planalto.

O banco vai financiar valores para a duplicação de 350 km de vias federais e estaduais e para a triplicação de 80 km da BR-277, que liga a capital Curitiba ao litoral paranaense.

O projeto prevê, ainda a criação, de um acesso ao Porto do Paranaguá, na cidade de mesmo nome, principal via de escoamento da produção agrícola do estado, segundo o Executivo. Os investimentos integram o Novo PAC.

‘Rodovia da morte’

Na semana passada, Lula assinou contrato de concessão da BR-381, conhecida como “rodovia da morte”, em Minas Gerais. A via será administrada pela Concessionária Nova 381 e vai receber R$ 10 bilhões em investimentos durante os próximos 30 anos.

‌



Dados da Polícia Rodoviária Federal indicam que, entre 2018 e 2023, foram registrados 3.960 acidentes na BR-381. Ao todo, 420 pessoas morreram. Conhecida como rodovia da morte, a via é sinuosa, tem pistas simples na maioria do percurso, baixa manutenção da estrutura e ausência de iluminação e sinalização.

Na tentativa de melhorar o cenário, o governo colocou a estrada, entre Belo Horizonte e Governador Valadares, para leilão em novembro do ano passado. Agora, a BR será administrada pela Nova 381.

O trecho, com extensão total de 303 km, tem início na capital mineira, no entroncamento com a BR-262, até o trecho com a BR-116. O pedaço abrange 13 cidades às margens, resultando em um tráfego médio de 24,7 mil veículos por dia.