Lula critica guerra em Gaza e diz que conflito entre Israel e Irã terá 'consequências inestimáveis' Fala foi dita durante o discurso do petista na 51ª Cúpula do G7, no Canadá, onde o presidente participa de reuniões bilaterais Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 17/06/2025 - 18h33 (Atualizado em 17/06/2025 - 19h24 )

Fala foi feita durante 51ª Cúpula do G7 Ricardo Stuckert / PR

Durante o discurso na 51ª Cúpula do G7, nesta terça-feira (17), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar a guerra em Gaza e afirmou que os ataques de Israel ao Irã podem causar “consequências globais inestimáveis“. No Canadá, o petista participa de reuniões bilaterais e debates sobre a segurança energética, diversificação, tecnologia e investimentos para assegurar acesso e sustentabilidade.

“Em Gaza, nada justifica a matança indiscriminada de milhares de mulheres e crianças e o uso da fome como arma de guerra. Os recentes ataques de Israel ao Irã ameaçam fazer do Oriente Médio um único campo de batalha, com consequências globais inestimáveis”, comentou.

Na fala, Lula mostrou apoio a Palestina e condenou países que não reconhecem a região como Estado. “Ainda há países que resistem em reconhecer o Estado palestino, o que evidencia sua seletividade na defesa do direito e da justiça”, disse. Pelo menos 143 dos 193 países-membros da Organização das Nações Unidas reconhecem a Palestina como um país.

Além dos comentários sobre os conflitos no oriente e leste europeu, o presidente criticou os gastos com guerra, defendendo maior investimento em alimentos. “Ano após ano, guerras e conflitos se acumulam. Gastos militares consomem anualmente o equivalente ao PIB da Itália. São 2,7 trilhões de dólares que poderiam ser investidos no combate à fome e na transição justa”, completou.

Lula também defendeu a participação de países em desenvolvimento de todas as etapas das cadeias globais de minerais estratégicos e afirmou que o Brasil “não vai se tornar palco de corridas predatórias e práticas excludentes”.

Zelensky pede reunião com Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva aceitou o pedido feito pelo presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, para um encontro durante a reunião da Cúpula do G7, que ocorre nesta semana no Canadá.

O Brasil participa do encontro como país convidado, ao mesmo tempo em que o chefe de Estado ucraniano estará no Canadá.

A solicitação ocorreu em meio à intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou, com um bombardeio que deixou dois mortos e 50 feridos em Kharkiv, uma das maiores cidades da Ucrânia, na última terça-feira (11).

