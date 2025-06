O que acontece com Bolsonaro após indiciamento no caso da ‘Abin Paralela’? Entenda Alexandre Ramagem, Carlos Bolsonaro e mais de 30 pessoas também estão entre os indiciados na investigação Brasília|Do Estadão Conteúdo 17/06/2025 - 15h45 (Atualizado em 17/06/2025 - 16h08 ) twitter

Bolsonaro e mais 30 pessoas foram indiciadas Ton Molina/STF - 9.6.2025

A Polícia Federal pediu o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no inquérito sobre o aparelhamento da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) para a espionagem de opositores durante o governo do ex-chefe do Executivo. O caso é conhecido como “Abin paralela”.

O deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), ex-diretor da Abin, e o vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) também estão entre os indiciados na investigação. Ao todo, mais de 30 pessoas foram indiciadas.

O indiciamento é a imputação a alguém, por parte da autoridade policial, da prática de um ilícito. Assim, significa que, para a PF, Bolsonaro cometeu tais crimes.

Com isso, o ex-presidente passa da condição de “suspeito” para a de “provável autor da infração penal”. Contudo, continua gozando da presunção de inocência.

‌



A PF aponta que houve “conluio” entre a atual gestão da Abin e a direção anterior para evitar que monitoramentos ilegais viessem a público. Segundo o inquérito, a Abin foi aparelhada por um esquema de espionagem ilegal para atender a interesses políticos e pessoais de Bolsonaro e integrantes de sua família.

O relatório da PF é enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) antes de ser encaminhado para a Procuradoria-Geral da República (PGR). O Ministério Público deverá avaliar se denuncia o ex-presidente e os demais indiciados, se avança na investigação ou se arquiva o caso.

‌



A PGR, cúpula do Ministério Público, terá 15 dias para se manifestar após receber o relatório da Polícia Federal. Se a PGR denunciar o grupo, o STF deverá aceitar ou não.

Se for aceita a denúncia, Bolsonaro e os demais indiciados passam à condição de réus, e são investigados em uma ação penal, onde podem ser condenados ou não.

