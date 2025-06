Zelensky pede reunião com Lula durante participação do Brasil na cúpula do G7

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, pediu um encontro com o presidente Lula durante a reunião de cúpula do G7 (aliança dos sete países mais ricos do mundo) , que acontece na próxima terça-feira (17). O mandatário ucraniano solicitou a reunião às autoridades brasileiras, mas não obteve resposta até o momento.



O Brasil participa do encontro como país convidado, ao mesmo tempo em que o chefe de Estado ucraniano estará no Canadá, país anfitrião desta edição do G7. O pedido ocorre em meio à intensificação dos ataques entre Kiev e Moscou, com um bombardeio que deixou dois mortos e 50 feridos em Kharkiv nesta terça-feira (11).