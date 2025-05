Lula defende educação para mulheres: ‘Independência no mundo machista’ Declaração foi dada durante ato de criação do Assentamento Maila Sabrina, no Paraná nesta quinta-feira Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 14h13 (Atualizado em 29/05/2025 - 14h50 ) twitter

Lula participou nesta quinta-feira de evento no Paraná Ricardo Stuckert / PR - arquivo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou, na manhã desta quinta-feira (29), a importância dos estudos para que as mulheres consigam “independência no mundo machista”. A declaração foi durante ato de criação do Assentamento Maila Sabrina, entre os municípios paranaenses de Ortigueira e Faxinal.

“Todo mundo precisa estudar, aprender a produzir mais, com mais qualidade, aprender a cuidar da família. E com a mulher a coisa é mais nobre porque ela consegue uma coisa chamada independência, [principalmente] no mundo machista em que o homem acha que a mulher tem que fazer tudo para ele. Quando as mulheres têm uma profissão, elas vão morar com alguém porque elas querem morar”, disse.

Lula ainda pediu para as mulheres do assentamento presentes no evento que voltem a estudar. “Se vocês se formarem, quem sabe poderão trabalhar até com o presidente da República. Acho uma divindade de Deus a pessoa estudar. E para a mulher é uma necessidade”, acrescentou.

O presidente também lamentou os casos de violência contra a mulher no país. “Se vocês tiverem uma profissão e estiverem morando com uma pessoa e essa pessoa gritar com você, não são obrigadas a aguentar desaforo. Quer ficar comigo, me respeite. Senão, a gente não cria uma sociedade diferenciada”, disse.

Assentamento

A criação do assentamento integra a política do Programa Terra da Gente, iniciativa que pretende acelerar a reforma agrária e estruturar assentamentos em todo o país. No caso do assentamento Maila Sabrina, cerca de 450 famílias de trabalhadores rurais serão beneficiadas em uma área de 10,6 mil hectares.

Além disso, no evento, Lula destinou o Crédito Instalação Fomento Mulher, no valor de R$ 1,3 milhão, que beneficiária 142 mulheres do Assentamento Eli Vive, em Londrina (PR), e assinou um contrato de operações do Pronaf (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) para famílias do Assentamento Eli Vive.

Outra medida foi a assinatura do Protocolo de Intenções entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a Itaipu Binacional para a compra de alimentos da agricultura familiar pelo PAA (Programa de Aquisição de Alimentos). O documento garante que parte dos alimentos fornecidos nos contratos venham da produção local, beneficiando a comunidade da região perto da Usina de Itaipu e valorizando os pequenos agricultores familiares.

Lula destinou 15 mil novos lotes em assentamentos convencionais desde 2023. Até o fim deste ano, a expectativa do governo federal é garantir 30 mil famílias assentadas em novos lotes e outras 30 mil até o fim de 2026. Ao todo, serão 326 mil famílias beneficiadas em assentamentos tradicionais, ambientalmente diferenciados, regularização e reconhecimento.

Maila Sabrina

O assentamento Maila Sabrina existe desde janeiro de 2003, quando a Fazenda Brasileira foi ocupada pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra). Antes da ocupação a área de 10,6 mil hectares mantinha uma criação de búfalos.

Ao longo de 20 anos, foram movidos vários processos de despejo. Atualmente, a área é ocupada por cerca de 1.600 pessoas, com 450 famílias que realizam, entre outras atividades, o cultivo orgânico de grãos, hortaliças, verduras e frutas, pequenas criações de animais (caprinos, bovinos, aves e suínos), agroindústrias, serviços públicos e comunitários, eventos culturais e religiosos.

