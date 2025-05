No Sul, Lula visita Porto de Itajaí e cria assentamento de reforma agrária Governo federal assumiu gestão do porto em janeiro deste ano, após mais de um ano de suspensão das atividades Brasília|Do R7, em Brasília 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 ) twitter

Lula participa da retomada das operações do Porto de Itajaí Marcelo Camargo/Agência Brasil - 28.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa nesta quinta-feira (29) da cerimônia que oficializa um assentamento para cerca de 450 famílias, no interior do Paraná. A entrega faz parte do programa Terra da Gente, cujo principal objetivo é acelerar a reforma agrária. O acampamento é a comunidade Maila Sabrina, entre os municípios de Ortigueira e Faxinal. De tarde, Lula participa da cerimônia de retomada das operações do Porto de Itajaí, em Santa Catarina, que chegou a ficar mais de um ano parado, entre 2022 e o início de 2023.

Na agenda no Paraná, Lula deve anunciar crédito para mulheres produtoras e um acordo entre o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar e a Itaipu Binacional para compra de alimentos da agricultura familiar.

O assentamento, no imóvel Fazenda Brasileira, é ocupado pelo MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) desde janeiro de 2003. A comunidade foi cadastrada pelo Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) em 2023.

A área tem 10.600 hectares. Antes da ocupação, havia a criação de búfalos, atividade que degradou o local. As famílias do assentamento produzem, de forma orgânica, grãos, hortaliças, verduras e frutas e mantêm pequenas criações de animais (caprinos, bovinos, aves e suínos) e agroindústrias.

‌



O Terra da Gente foi criado em abril do ano passado, com expectativa é contemplar 295 mil famílias até 2026. A iniciativa prevê, entre as formas de aquisição e destinação das terras, locais passíveis de adjudicação (transferência para o credor) por dívidas com a União, imóveis improdutivos, imóveis de bancos e empresas públicas, áreas de ilícitos, terras públicas federais, terras doadas e imóveis estaduais.

Com o programa, a intenção do Executivo é aumentar em 877% a quantidade de famílias assentadas, na comparação com o intervalo de 2017 a 2022.

‌



Porto de Itajaí

Além de marcar a retomada das operações do porto, o evento deve apresentar investimentos para o local. O Porto de Itajaí está sob a gestão do governo federal desde janeiro deste ano, por meio da Autoridade Portuária de Santos, ligada ao Ministério dos Portos e Aeroportos.

O superintendente do porto, João Paulo Tavares, foi indicado por Lula para o cargo, assumido em março. A apresentação de Tavares também foi respaldada pelo presidente do Sebrae, Décio Lima, ex-deputado federal por Santa Catarina.

‌



Entre os investimentos a ser anunciados, estão reformas para impulsionar a movimentação de cargas, com destaque para a modernização de instalações, a segurança, a eficiência logística e a ampliação da capacidade portuária.

