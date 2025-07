Lula diz ‘não se meter’ em Bolsonaro de tornozeleira: ‘É um problema da Justiça’ Ex-presidente é monitorado eletronicamente desde sexta (18); ele também não pode sair do DF nem usar redes sociais Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 21/07/2025 - 19h37 (Atualizado em 21/07/2025 - 19h46 ) twitter

Lula conversou com jornalistas após participação em evento no Chile Ricardo Stuckert/PR - 21.07.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não quis comentar a decisão judicial que determinou ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o uso de tornozeleira eletrônica. Em conversa com jornalistas no Chile nesta segunda-feira (21), o petista afirmou que o assunto é “um problema da Justiça”.

“Não vou dar palpite sobre uma questão da Justiça. Ele está sendo julgado e denunciado. Pode ser absolvido ou culpado, é um problema da Justiça. Não me meto nisso”, declarou.

Lula foi a Santiago para participar de um evento em defesa da democracia, com outros presidentes de esquerda.

Desde a última sexta-feira (18), Bolsonaro usa tornozeleira eletrônica e está com acesso proibido às redes sociais. As medidas foram decretadas pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes.

No mesmo dia, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de busca e apreensão na residência do ex-presidente em Brasília (DF).

Determinações judiciais

Além de ser monitorado, Bolsonaro não pode sair de casa entre 19h e 7h de segunda a sexta-feira — e em nenhum horário aos fins de semana e feriados.

O ex-presidente também está proibido de sair do Distrito Federal e de conversar com o filho Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos, licenciado do cargo de deputado federal.

Bolsonaro também não pode se aproximar de embaixadas e consulados, nem manter contato com embaixadores ou outras autoridades estrangeiras.

Após a decisão de Moraes, a Primeira Turma da Corte formou maioria para manter as medidas, no plenário virtual, em que não há discussão.

Nesse formato, os ministros apresentam os votos de maneira remota no sistema do STF.

Tumulto nesta segunda

A reunião de Bolsonaro e aliados na Câmara dos Deputados nesta segunda (21) acabou em tumulto e confusão. Segundo relatos, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) se feriu.

A saída do ex-presidente provocou empurra-empurra. Jornalistas caíram durante a movimentação e uma mesa do Salão Verde foi quebrada. Veja as imagens:

O trajeto de conflito se deu desde a saída de Bolsonaro da sala da liderança do PL, e seguiu por duas escadarias do Congresso.

Na última delas, Bolsonaro parou, mostrou a tornozeleira eletrônica e classificou o objeto como “o símbolo máximo da humilhação”.

“Não trafiquei ninguém. Isso daqui [a tornozeleira] é o símbolo máximo da humilhação”, afirmou.

A declaração contraria decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o proibiu de aparecer em redes sociais por produções próximas ou de outros.

As falas na saída da Câmara não estavam previstas, segundo relataram ao R7 três deputados que participaram do encontro.

