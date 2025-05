Lula diz: ‘Deus deixou sertão sem água por saber que eu ia ser presidente’ e recebe críticas Moro e Dallagnol rebateram declaração do presidente: ‘Invoca o nome de Deus em vão’, ‘comentário surreal’ e ‘surto’ Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 29/05/2025 - 14h47 (Atualizado em 29/05/2025 - 15h37 ) twitter

Declaração de Lula foi feita no sertão paraibano Ricardo Stuckert/Presidência da República - 28.5.2025

A oposição ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou o petista nesta quinta-feira (29), após declaração de que Deus permitiu que houvesse seca no sertão porque sabia que Lula chegaria à presidência (leia a frase na íntegra abaixo). Pelas redes sociais, parlamentares e ex-integrantes do governo de Jair Bolsonaro (PL) condenaram a fala do presidente, em agenda no interior da Paraíba nessa quarta (28). “‘Invoca o nome de Deus em vão”, “comentário surreal” e “surto” foram algumas críticas feitas ao petista.

O senador Sergio Moro (União-PR), que foi ministro da Justiça de Bolsonaro, afirmou que Lula tem “mania de grandeza”. “Lula, que já disse ser uma ideia, agora invoca o nome de Deus em vão, sugerindo que a seca foi imposta ao interior do Nordeste para que ele pudesse levar água à região. Mania de grandeza que não converge com as roubalheiras e os fracassos nos seus sucessivos governos”, escreveu.

Moro, ex-juiz em Curitiba (PR), foi responsável pela condenação de Lula na operação Lava Jato em julho de 2017. As acusações contra o petista foram anuladas em 2021 pelo STF (Supremo Tribunal Federal). A Corte entendeu que Moro agiu com parcialidade.

Lula, que já disse ser uma ideia, agora invoca o nome de Deus em vão, sugerindo que a seca foi imposta ao interior do Nordeste para que ele pudesse levar água à região. Mania de grandeza que não converge com as roubalheiras e os fracassos nos seus sucessivos governos. https://t.co/TBB8XB9c06 — Sergio Moro (@SF_Moro) May 29, 2025

A declaração do petista foi feita em evento ligado à transposição do rio São Francisco. Nessa quarta, Lula entregou o primeiro trecho do Ramal do Apodi, perto de Cachoeira dos Índios, no sertão paraibano. A agenda integrou o projeto Caminho das Águas, caravana do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Desde o último domingo (25), a iniciativa percorre o sertão nordestino, por meio da trilha da transposição do São Francisco, e passa também por Pernambuco, onde Lula esteve mais cedo na quarta, Rio Grande do Norte e Ceará.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Pode-PR) afirmou que “Lula transforma o sofrimento do povo em palanque e propaganda pessoal, com seu populismo barato e desrespeitoso.” “Lula fala o nome de Deus em vão em comentário surreal sobre o Nordeste”, criticou.

🚨 Lula fala o nome de Deus em vão em comentário surreal sobre o Nordeste!



😳 Em mais um delírio messiânico, Lula disse que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que um dia ele seria presidente — como se a seca e o sofrimento do povo nordestino fossem parte de um plano… pic.twitter.com/VAFCSSNrft — Deltan Dallagnol (@deltanmd) May 29, 2025

Dallagnol teve o mandato cassado pela Justiça Eleitoral em maio de 2023. Ele, que foi chefe da força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, foi o deputado mais votado do Paraná em 2022, com 344 mil votos.

Por unanimidade, a Justiça entendeu que Dallagnol não poderia ter concorrido logo após deixar o MPF (Ministério Público Federal) e durante a tramitação de processos administrativos disciplinares contra ele no CNMP (Conselho Nacional do Ministério Público).

Líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN) compartilhou que a fala de Lula foi “surto messiânico, megalomania e psicopatia. Grave”. Marinho foi ministro do Desenvolvimento Regional no governo Bolsonaro.

O senador Marcos Pontes, que foi titular de Ciência e Tecnologia na gestão passada, afirmou estar “ofendido, como cristão”. “Como Lula teve a coragem de dizer que Deus provocou tanta dor só para favorecer uma eleição? Isso é zombar da fé do povo sofrido que clama por água e dignidade. É usar o nome d’Ele em vão. Isso não é fé, é manipulação. É blasfêmia política”, criticou.

Lula disse que “DEUS DEIXOU O SERTÃO SEM ÁGUA PRA ELE SER PRESIDENTE.”



Como Lula teve a coragem de dizer que Deus provocou tanta dor só para favorecer uma eleição?

Isso é zombar da fé do povo sofrido que clama por água e dignidade. É usar o nome d’Ele em vão. Isso não é fé, é… pic.twitter.com/Jm1XVgN1rp — Astronauta Marcos Pontes (@astropontes) May 29, 2025

Declaração completa de Lula

Quando a gente pensou em trazer as águas do São Francisco para a região seca, muita gente era contra. ‘Ah, vai acabar com o São Francisco. Ah, vai acabar com não sei das quantas’. ‘O rio é meu’, dizia a Bahia. ‘O rio é meu’, dizia Alagoas. ‘O rio é meu’, dizia Sergipe. E eu falava, ‘não, o rio é de Deus’. O rio foi feito, ele nasce lá em Minas Gerais, ele passa por aqui, a água vai para o mar.

Então, o que eu quero é pegar um pouquinho de água, antes de ela chegar no mar, eu quero trazer de volta para dar para o meu povo do sertão beber, comer, tomar banho e lavar. Essa decisão foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, porque era uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer, porque fazia 179 anos, eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região.

E eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote de água na cabeça. Por isso é que eu não tenho pescoço, vocês percebem que meu pescoço, sabe, de tanto carregar pote na cabeça... Somente uma pessoa que tinha passado por essa experiência era possível trazer água para cá.

